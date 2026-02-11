Kritische Klima-Kipppunkte nah: Forscher warnen vor "Heißzeit"

Kipppunkte gefährlich nah:Klima-Alarm: Forscher warnen vor unumkehrbarer "Heißzeit"
Der Erde droht, so neueste Forschungsergebnisse, eine unumkehrbare "Heißzeit". Diese könnte zu gefährlichen Kettenreaktionen im Klimasystem führen. Noch wäre Gegensteuern möglich.
Ein internationales Forscherteam warnt eindringlich vor einer beschleunigten Erderwärmung, die zu einer dauerhaften Hitzephase führen könnte.
Mehrere Teile des Erdsystems könnten bereits näher an einer Destabilisierung sein als angenommen.
Die Forschenden zeigen das Zusammenspiel der Faktoren, das die Erde in eine für den Menschen gefährliche, dauerhafte Heißphase verwandelt.
Forscher sehen kurzes Fenster zum Gegensteuern
Werde dieser Pfad einmal beschritten, lasse er sich kaum noch stoppen, schreibt das Team um William Ripple von der Oregon State University in Corvallis, darunter auch der frühere und ein aktueller Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Hans Joachim Schellnhuber und Johan Rockström.
Sie sehen aber noch ein kurzes Zeitfenster zum Gegensteuern.
Kritische Temperaturschwelle früher als gedacht überschritten
Seit rund 11.700 Jahren ist das Klima vergleichsweise stabil, was die Entstehung der Landwirtschaft und vieler Ökosysteme erst möglich machte. Um die Bedingungen zu bewahren, wurde im Klimaabkommen von Paris vereinbart, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.
Wobei es dabei um eine Durchschnittstemperatur über mehrere Jahre hinweg geht. Für zwölf Monate hintereinander seien die 1,5 Grad Erwärmung bereits im Jahr 2024 überschritten gewesen - einhergehend mit Hitzerekorden, Waldbränden, Überschwemmungen und anderen Extremen.
Viele Klimamodelle hätten einen späteren Zeitpunkt vorhergesagt. Das unterstreiche, wie rasch der Klimawandel voranschreite, schreibt das Team. "Die Überschreitung von Temperaturgrenzen wird üblicherweise anhand von 20-Jahres-Durchschnitten bewertet", sagte Co-Autor Christopher Wolf von den Terrestrial Ecosystems Research Associates (Tera) in Corvallis (Oregon).
Doch der jüngste zwölfmonatige Überschreitungszeitraum könne darauf hindeuten, dass auch der langfristige durchschnittliche Temperaturanstieg bereits bei oder nahe 1,5 Grad liege.
Ein Teil des jüngsten Temperaturanstiegs sei auf den Rückgang der Aerosole zurückzuführen, so das Team.
Einige Kippelemente offenbar nahe
Zunehmende Hinweise deuteten darauf hin, dass viele Kippelemente nach dem Überschreiten bestimmter Schwellen eine sich selbst verstärkende Erwärmung auslösen könnten, die die Erde in Richtung "Hothouse" treibe, erklärte Rockström. "Unsere Arbeit zeigt, dass wir noch nicht dort sind - aber sehr nahe."
Kippelemente könnten sein:
- das Schmelzen des grönländischen und des westantarktischen Eisschilds,
- der auftauende Permafrost in den nördlichen Wäldern der Erde,
- schmelzende Gebirgsgletscher sowie
- das Sterben von Teilen des Amazonas-Regenwaldes.
Die derzeitigen politischen Klimaschutzzusagen - auf einen Pfad von etwa 2,8 Grad maximaler Erwärmung bis zum Jahr 2100 - seien unzureichend.
Die Lösungen
"Bestehende Klimaschutzmaßnahmen, wie der Ausbau erneuerbarer Energien und der Schutz Kohlenstoff-speichernder Ökosysteme, sind entscheidend, um den Anstieg der globalen Temperaturen zu begrenzen", sagte Ripple.
Nötig wären dazu auch politische Rahmenwerke.
Mehr zum Klimawandel
Trotz Kältewelle in Europa und den USA:Copernicus: Weltweit fünftwärmster Januar der Geschichtemit Video0:36
US-Abschied aus Klimarahmenkonvention:Trumps radikales Klima-Aus und was es bedeutetvon Mark Hugomit Video6:36
- Analyse
Hälfte der CO₂-Emissionen von 32 Firmen:Wie Unternehmen den Klimawandel ankurbelnvon Sarah Danquah und Christian Harzmit Video0:27
World Weather Attribution:Klimawandel macht Extremwetter wahrscheinlichermit Video1:50
Emissionen sinken zu langsam:Deutschland droht Klimaziel 2030 zu verfehlenVideo0:37
Trump wettert gegen Klimaschützer:USA: Eiseskälte und trotzdem Erderwärmung?von Mark Hugomit Video2:16
Wegweisendes Urteil in Den Haag:Niederlande müssen Karibikinsel vor Klima-Folgen schützenvon Andreas Stammmit Video2:07
Feuer wüten im Süden Argentiniens:Patagonien kämpft gegen verheerende Waldbrändemit Video0:17