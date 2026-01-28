Bonaire: Niederlande müssen Insel vor Klima-Folgen schützen

Der Klimawandel bedroht die niederländische Karibikinsel Bonaire. Den Haag entscheidet nun: Das Land muss Insel und Bewohner schützen. Ein Urteil mit Potenzial zum Präzedenzfall.

Noch gut eine Stunde bis zum Urteil. Man merkt Jackie Bernabela die Aufregung an. Letzte Vorbereitungen an einem entscheidenden Tag ihres Lebens. Sie ist aus der Karibik nach Den Haag angereist. Als eine von acht Klägern aus Bonaire, einer 18.000-Seelen-Insel vor der Küste Venezuelas, die bis heute ein Teil der Niederlande ist.

Sie wehre sich, erklärt Jackie, weil die Regierung in Den Haag die Insel im Kampf gegen den Klimawandel allein lasse. Das Wasser komme immer häufiger und mehr, es überschwemme die Brunnen, erzählt sie.

Das Süßwasser wird sofort salzig, das geht doch nicht, wir Menschen brauchen doch Wasser. Und dann folgen die Krankheiten. „ Jacky Bernabela, Einwohnerin von Bonaire

Dazu das Korallensterben, das lasse den Tourismus zusammenbrechen, denn vor allem die Deutschen kämen zum Tauchen wegen der schönen Korallen. Jackie redet viel, schnell, man spürt die Wut, die Enttäuschung, die Angst. Auch darüber, dass sich die Insulaner immer als Bürger zweiter Klasse fühlen. "In den Niederlanden, im Mutterland, da werden Pläne gemacht, aber bei uns, Fehlanzeige".

Das Urteil in Den Haag: Ein Paukenschlag

Gemeinsam mit Greenpeace wollen sie die niederländische Regierung zwingen, ihre Insel besser vor dem steigenden Meeresspiegel und der Hitze zu schützen. Und bekommen Recht, was Jacky und ihr Team umhaut. Die Regierung, so das Urteil, müsse Bonaire mehr unterstützen. Die Insulaner seien gegenüber dem Mutterland diskriminiert worden. Dazu müsse es in spätestens 18 Monaten einen verpflichtenden Plan geben, wie das Land bis 2050 klimaneutral werden könne.

Große Erleichterung nach der erfolgreichen Klimaklage bei Insel-Bewohnerin Jacky Bernabela in Den Haag. Quelle: epa

Ein Urteil mit Potenzial zum Präzedenzfall, mit Auswirkungen auch auf andere Länder Europas. Denn es gehe hier nicht speziell um niederländisches Recht, sondern um Artikel 8 und 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention, erklärt Gert-Mark Smeld, Sprecher des Den Haager Gerichts.

Nicht nur der Klimawandel spielt eine Rolle, sondern Menschenrechte und Klima, und das geht über die Grenzen der Niederlande hinaus. „ Gert-Mark Smeld, Gerichtssprecher

Gefahr durch den Klimawandel ist schon lange bekannt

Schon 2023, als die Klage eingereicht wurde, besuchte das ZDF Bonaire. Einen schmalen, flachen, bedrohten Streifen Land, erklärt damals Umweltingenieurin Jessica Johnson. "Der Meeresspiegel wird mit dem Klimawandel steigen", so Johnson. "Es wird mehr Stürme geben. Die Wellen werden hier alles überschwemmen."

Das Wasser wird Teile des Landes überspülen. Ausgerechnet einen Teil der Niederlande. Eine Ironie der Geschichte. Wo doch das ferne Mutterland einst den Kampf gegen das Wasser so oft gewonnen hat. Und dem Meer mühevoll viel Land abgerungen hat.

Helferin: Bonaire droht durch Klimawandel zu verschwinden

Die US-Amerikanerin Johnson will nicht tatenlos zusehen, wie auf Bonaire das Gegenteil geschieht. Ihr Motto: anpacken und dem Wandel etwas entgegensetzen. Als Teil einer lokalen Truppe freiwilliger Helfer, der Mangrove Maniacs, pflanzt und überwacht sie Mangrovenkeimlinge. Die Neupflanzung soll zu einer grünen Barriere zwischen dem offenen Meer und dem Land werden.

Die Mangroven sollen schützen, doch sie selbst sind in Gefahr. Durch eine Braunalgen-Plage. Klimabedingt steigt die Wassertemperatur. Perfekte Bedingungen für die Alge. Wenn die Braunalge die Küste erreicht, stirbt sie ab, erklärt Susanne Engel von den Mangrove Maniacs. Das ganze organische Material verrotte und entziehe dem Wasser den Sauerstoff. Schwefel entstehe. "Lauter giftiges Zeug. Das Wasser ist überdüngt, die Mangroven sterben, Seegras stirbt. Alles ist ein einziger Dreck", so Engel.

Ohne mehr Klimaschutz könnte ein großer Teil Bonaires verschwinden. Der Rest würde unbewohnbar werden, wegen der zunehmenden Hitze. „ Susanne Engel, Mangrove Maniacs

Bonaire-Bewohnerin: "Keine Bürger zweiter Klasse mehr"

Das Urteil - für die Insulaner ein Hoffnungsschimmer, erklärt Jacky Bernabela unter Tränen noch im Gerichtssaal:

Es geht um Respekt, wir wurden immer übersehen, endlich haben wir den bekommen, wir sind keine Bürger zweiter Klasse mehr, es gibt Gleichheit, ich bin darüber sehr glücklich. „ Jacky Bernabela, Einwohnerin von Bonaire

Die Niederlande dürften in Berufung gehen. Doch nicht nur für Jackie, für Bonaire, sondern auch für viele Umweltschützer ist an diesem Tag entscheidend: Der beste Weg im Kampf gegen die globale Erwärmung scheint momentan Klagen vor Gericht. Weil sich Staaten weltweit konkret mit Gesetzen und Verträgen verpflichtet haben. Und während die Politik sich vom Thema abzuwenden scheint, bleiben erstmal nur der Gang durch die Instanzen.

Andreas Stamm ist ZDF-Korrespondent im Studio Brüssel.

