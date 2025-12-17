Kohleverbrauch weltweit: Neuer Höchststand erwartet

Trotz vieler Bemühungen um den Klimaschutz: Der globale Kohleverbrauch steigt weiter an. Die Internationale Energieagentur erwartet 2025 einen neuen Höchststand.

Die weltweite Nachfrage nach Kohle dürfte dieses Jahr nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) ein neues Rekordhoch erreichen. Die Fachleute gehen davon aus, dass der Verbrauch um 0,5 Prozent auf 8,85 Milliarden Tonnen Kohle steigt, wie sie in ihrem neuen Jahresbericht schreiben.

USA verbrauchen 2025 deutlich mehr Kohle

Der Anstieg im Jahr 2025 entfällt zum großen Teil auf die USA. Dort hätten steigende Gaspreise und politische Maßnahmen gegen die Schließung von Kohlekraftwerken den Verbrauch gestützt, der zuvor 15 Jahre lang rückläufig war. Laut IEA dürfte der US-Verbrauch in diesem Jahr um acht Prozent gestiegen sein.

In der Europäischen Union ging die Kohlenachfrage deutlich weniger stark zurück als in den letzten zwei Jahren. Der Grund: Wind- und Wasserkraft lieferten in der ersten Jahreshälfte weniger Energie und so wurde auf Kohle zurückgegriffen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde drei Prozent weniger Kohle verbraucht. 2023 und 2024 waren es 18 Prozent weniger.

Indien, das normalerweise dazu beiträgt, dass die globale Kohlenachfrage steigt, dürfte in diesem Jahr weniger Energie aus Kohle gewonnen haben. Denn wegen der frühen und heftigen Monsun-Saison sei die Stromnachfrage geringer gewesen und Wasserkraftwerke hätten mehr produziert.

Chinas riesiger Hunger nach Kohle

Ein Ausblick auf die Entwicklung der Kohlenachfrage bis 2030 ist der IEA zufolge mit vielen Unwägbarkeiten verbunden, vor allem in China, das mehr Kohle verbraucht als der Rest der Welt zusammen. In der Volksrepublik blieb der Verbrauch im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 stabil. Die Nachfrage dürfte mit dem raschen Ausbau von Erneuerbaren bis 2030 leicht sinken.

Die IEA geht davon aus, dass der Kohleverbrauch sich in den kommenden Jahren zunächst stabilisieren wird. Im vergangenen Jahr hatte sie noch einen Rückgang ab 2027 prognostiziert, im Jahr 2023 war der Scheitelpunkt sogar bereits für 2024 erwartet worden.

Zwei Drittel des weltweiten Kohleverbrauchs entfallen auf die Stromproduktion. Hier erwartet die IEA nun bereits ab 2026 einen Rückgang aufgrund des "rasanten Anstiegs der erneuerbaren Energien, dem stetigen Ausbau der Kernenergie und der Markteinführung einer enormen Welle von Flüssigerdgas". Die Nachfrage nach Kohle in der Industrie dürfte jedoch hoch bleiben.

