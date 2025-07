Inselstaat Tuvalu: Bürger beantragen Klima-Asyl in Australien

Der Inselstaat Tuvalu gehört zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Gebieten der Welt.

Angesichts der fortschreitenden Erderwärmung durch den Klimawandel haben bereits mehr als 80 Prozent der Bewohner des pazifischen Inselstaats Tuvalu ein neuartiges Klima-Asyl in Australien beantragt.

Der steigende Meeresspiegel bedroht Tuvalu. So lautet seit Jahren die Warnung. Vor Ort sprechen die Menschen über ein alltäglicheres Problem.

Bislang habe es 8.750 Anmeldungen zu dem neuen Aufnahmeprogramm gegeben, verkündete die australische Kommission in Tuvalu am Mittwoch. Das entspricht 82 Prozent der 10.643 Einwohner des Inselstaats. Da nur 280 Visa in diesem Jahr vergeben würden, "werden viele ihre Chance verpassen", erklärte die Kommission.