Portugal: Seguro vor klarem Sieg bei Präsidentschaftswahl

Bei der Präsidentschaftswahl in Portugal zeichnet sich ein Sieg des Sozialisten António José Seguro ab. Prognosen sehen ihn klar vor seinem rechtspopulistischen Kontrahenten.

Schon in Umfragen hatte Seguro deutlich vor Ventura gelegen. Quelle: AFP | PATRICIA DE MELO MOREIRA

Der Sozialist António José Seguro steuert bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Portugal auf einen Erdrutschsieg zu. Damit dürfte Seguro im März die Nachfolge des seit zehn Jahren amtierenden konservativen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa antreten.

Zwei Nachwahlbefragungen sahen Seguro bei 67 bis 73 Prozent der Stimmen, weit vor seinem rechtspopulistischen, systemkritischen Rivalen André Ventura. Die für die Fernsehsender RTP, SIC und TVI/CNN durchgeführten Nachwahlbefragungen sahen Ventura bei 27 bis 33 Prozent, was immer noch ein besseres Ergebnis wäre als die 22,8 Prozent, die seine einwanderungsfeindliche Partei Chega bei den Parlamentswahlen im letzten Jahr erzielt hatte.

Im vergangenen Jahr wurde Chega zur zweitstärksten Kraft im Parlament, überholte die Sozialisten und landete hinter der Mitte-Rechts-Regierungsallianz, die 31,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.

Bei der Stichwahl der Präsidentschaftswahl in Portugal trifft der Rechtspopulist André Ventura auf den Sozialisten António José Seguro. Unwetter im Land hatten den Wahlkampf dominiert.

Venturas Ergebnis zeigt wachsenden Einfluss der Rechten in Portugal

Trotz seiner Niederlage am Sonntag kann der 43-jährige Ventura, ein ehemaliger TV-Sportkommentator, nun eine gestiegene Unterstützung vorweisen, was den wachsenden Einfluss der extremen Rechten in Portugal und weiten Teilen Europas widerspiegelt.

Seit 1986 war in Portugal keine Stichwahl zur Wahl des Staatsoberhauptes mehr nötig gewesen. Das Amt des Präsidenten ist in Portugal weitgehend zeremoniell, verfügt jedoch über einige wichtige Befugnisse, darunter unter bestimmten Umständen die Auflösung des Parlaments, die Einberufung von vorgezogenen Parlamentswahlen und das Veto gegen Gesetze.

Die Wahl verlief trotz der Probleme durch die heftigen Winterstürme weitgehend störungsfrei. Nur in drei Gemeinden mit insgesamt 37.000 Wahlberechtigten wurde die Wahl wegen der Sturmfolgen um eine Woche auf den 15. Februar verschoben.

