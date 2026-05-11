Update am Abend: Urteil gegen IS-Paar, Eskalation in Iran, Brände

Quelle: ZDF

Guten Abend,

manche Taten sind unvorstellbar, weil sie so unmenschlich sind. Dazu zählt auch der Fall eines irakischen Paares, das heute wegen Versklavung jesidischer Mädchen verurteilt wurde. Wie es im Konflikt zwischen den USA und Iran weitergeht, ist nach erneuten gegenseitigen Angriffen unklar. Und: Frankreich und Spanien kämpfen gegen Waldbrände, die viele Menschen bedrohen.

IS-Anhänger verurteilt

Das ist passiert: Ein irakisches Paar ist vom Oberlandesgericht München wegen der Mitgliedschaft in der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) und der Versklavung jesidischer Mädchen verurteilt worden. Der Angeklagte bekam eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, seine Ex-Partnerin eine Jugendstrafe von neuneinhalb Jahren.

Ein irakisches Paar ist vom Oberlandesgericht München wegen der Mitgliedschaft in der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) und der Versklavung jesidischer Mädchen verurteilt worden. Der Angeklagte bekam eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, seine Ex-Partnerin eine Jugendstrafe von neuneinhalb Jahren. Das ist der Hintergrund: Das Paar hatte laut Bundesanwaltschaft im Jahr 2015 ein fünfjähriges Mädchen im Irak gekauft, versklavt, ausgebeutet und misshandelt. Später kauften die beiden demnach ein damals zwölfjähriges Mädchen, das von Vergewaltigungen und Schlägen berichtete. Ende 2017 gab das Ehepaar die Mädchen an andere IS-Mitglieder weiter. Die Ältere konnte 2018 durch ihre Familie befreit werden, das Schicksal des anderen Mädchens bleibt unklar.

Das Paar hatte laut Bundesanwaltschaft im Jahr 2015 ein fünfjähriges Mädchen im Irak gekauft, versklavt, ausgebeutet und misshandelt. Später kauften die beiden demnach ein damals zwölfjähriges Mädchen, das von Vergewaltigungen und Schlägen berichtete. Ende 2017 gab das Ehepaar die Mädchen an andere IS-Mitglieder weiter. Die Ältere konnte 2018 durch ihre Familie befreit werden, das Schicksal des anderen Mädchens bleibt unklar. Das ist die Verbindung zu Deutschland: Der Verurteilte war Anfang der 2000er nach München als Asylbewerber gekommen und soll sich in einer Moschee zunehmend radikalisiert haben. 2015 schloss er sich dem IS an. Seine Frau heiratete er, als diese gerade 19 Jahre alt war. Das mittlerweile getrennte Paar kam 2018 nach Deutschland zurück.

ZDF-Mittagsmagazin, 13.07.2026, 12 Uhr 13.07.2026 | 2:11 min

Neuer Streit um Straße von Hormus

Das ist passiert: In der Nacht hat das US-Militär nach eigenen Angaben erneut Ziele in Iran angegriffen. Iran wiederum griff laut den Revolutionsgarden US-Militärziele an und erklärte die Straße von Hormus für gesperrt. US-Präsident Donald Trump kündigte daraufhin eine Blockade gegen Iran in der strategisch wichtigen Meerenge an.

In der Nacht hat das US-Militär nach eigenen Angaben erneut Ziele in Iran angegriffen. Iran wiederum griff laut den Revolutionsgarden US-Militärziele an und erklärte die Straße von Hormus für gesperrt. US-Präsident Donald Trump kündigte daraufhin eine Blockade gegen Iran in der strategisch wichtigen Meerenge an. Das ist der Hintergrund: Die gegenseitigen Angriffe stehen vor allem im Zusammenhang mit dem Konflikt um die Straße von Hormus. Den USA zufolge war das Ziel der nächtlichen Angriffe, dass Iran keine Handelsschiffe in der Meerenge attackieren kann. Bei der jüngsten Angriffswelle seien unter anderem iranische Luftabwehrsysteme und Radarstationen ins Visier genommen worden.

Die gegenseitigen Angriffe stehen vor allem im Zusammenhang mit dem Konflikt um die Straße von Hormus. Den USA zufolge war das Ziel der nächtlichen Angriffe, dass Iran keine Handelsschiffe in der Meerenge attackieren kann. Bei der jüngsten Angriffswelle seien unter anderem iranische Luftabwehrsysteme und Radarstationen ins Visier genommen worden. Das sagt Sicherheitsexperte Klemens Fischer: Donald Trump und die USA stehen "unter ganz massivem politischen Druck", sagt bei ZDFheute live. Derzeit versuche das US-Militär, "Iran möglichst zu schwächen, wenn es darum geht, die Straße von Hormus zu sperren". Der Politologe geht aber davon aus, dass beide Konfliktparteien erkennen werden, dass die Attacken sie ihren Zielen nicht näherbringen und sich dann wieder an den Verhandlungstisch setzen werden.

Das gesamte Interview mit Klemens Fischer sehen Sie hier: "USA stehen unter massivem politischem Druck"

ZDFheute live, 13.07.2026 13.07.2026 | 23:37 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Waldbrände wüten in Frankreich und Spanien

Das ist passiert: Im Wald von Fontainebleau südlich von Paris ist ein massiver Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr sind bereits 800 Hektar Wald zerstört. Auch in Spanien gab es heftige Waldbrände, dort kommen die Löscharbeiten voran.

Im Wald von Fontainebleau südlich von Paris ist ein massiver Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr sind bereits 800 Hektar Wald zerstört. Auch in Spanien gab es heftige Waldbrände, dort kommen die Löscharbeiten voran. Das sind die Details: In Fontainebleau mussten 1.000 Menschen ihre Häuser verlassen, die Autobahn A6 wurde zeitweise wegen des dichten Rauchs gesperrt und es kam zu Zugausfällen und -verspätungen. Frankreichs Innenminister schließt Brandstiftung nicht aus. Im spanischen Andalusien hat sich derweil die Lage stabilisiert - ein Waldbrand führte dort unter anderem zu 13 Todesopfern.

In Fontainebleau mussten 1.000 Menschen ihre Häuser verlassen, die Autobahn A6 wurde zeitweise wegen des dichten Rauchs gesperrt und es kam zu Zugausfällen und -verspätungen. Frankreichs Innenminister schließt Brandstiftung nicht aus. Im spanischen Andalusien hat sich derweil die Lage stabilisiert - ein Waldbrand führte dort unter anderem zu 13 Todesopfern. Das sagt die Feuerwehr vor Ort in Fontainebleau: Ein solcher Brand im Großraum von Paris sei ungewöhnlich, sagt Paul Édouard Laurain, der Leiter der Kommunikationsabteilung der Feuerwehr. "Das ist eine außergewöhnliche Situation. Es ist das erste Mal, dass Löschflugzeuge über diesem Wald eingesetzt werden." Die Flugzeuge würden aus dem Süden Frankreichs kommen, "wo sie sonst eingesetzt werden".

Auch in Deutschland erhöht Trockenheit die Waldbrandgefahr: Fire Watch - Prävention gegen Waldbrände

heute in Europa, 13.07.2026, 16 Uhr 13.07.2026 | 2:18 min

Ratgeber: So bekämpfen Sie Daumengelenkarthrose

Bei fast jedem Handgriff ist das Daumengelenk im Einsatz. Deshalb kann eine Daumengelenkarthrose schwere Folgen für den Alltag haben. Was Therapiemöglichkeiten sind und wann eine Prothese nötig ist, sehen Sie hier im Video:

Volle Kanne, 13.07.2026, 09:05 Uhr 10.07.2026 | 5:17 min

Fußball-WM 2026

Nach zwei Ruhetagen geht es morgen bei der Fußball-WM mit dem ersten Halbfinale weiter - Frankreich trifft auf Spanien (morgen live im ZDF ab 20:15 Uhr). Sollte der französische Trainer Didier Deschamps seine Elf nach 2018 und 2022 zum dritten Mal in Folge ins Endspiel führen, hätte er eine historische Bestmarke gesetzt. Autor Stephan Klemm porträtiert den Nationaltrainer der "Équipe Tricolore":

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Tennis: Alexander Zverev hat den großen Triumph in Wimbledon knapp verpasst, im Finale des Rasen-Klassikers unterlag er Jannik Sinner. Warum das Turnier in London trotzdem Mut macht für Deutschlands besten Tennis-Profi, berichtet mein Kollege Jannik Schneider:

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13.07.2026 | 6:06 min

Meine Kollegin Sophie Burkhart hat außerdem in Belgien nachgeforscht, wo Pommes als eigenständige Mahlzeit und Nationalgericht gelten:

Ein Lichtblick

Während viele Mühlen stillstehen, bringt Leon Joachims ihre Flügel wieder in Bewegung. Der 21-Jährige aus NRW widmet seine Freizeit einem fast 150 Jahre alten Bauwerk.

ZDF-Mittagsmagazin, 13.07.2026, 12 Uhr 13.07.2026 | 3:41 min

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"LARP, Gaming & Fantasiewelten: Gut für die Psyche?": LARP und Online-Spiele bieten vielen eine Pause vom Alltag. Doch wann wird Eskapismus zur Sucht? Eric Mayer erklärt, wie unser Gehirn Realität verarbeitet - und welches Abschalten wirklich gesund ist. (44 Minuten)

Terra Xplore, 2026 13.07.2026 | 43:27 min

"Auf den Spuren von Odysseus: Von Troja nach Ithaka": Die "Odyssee" von Homer zählt zu den berühmtesten Erzählungen der Antike. Doch wie viel Wahrheit steckt in der Geschichte des listenreichen Odysseus? Diese zweiteilige Dokumentation von ZDFinfo begleitet Archäologinnen und Historiker auf ihrer Spurensuche. (44 Minuten)

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Rezept des Tages: Plattpfirsiche im Blätterteig

Volle Kanne, 13.07.2026, 09:05 Uhr 13.07.2026 | 8:23 min

Normalerweise ist es aufwendig, einen Blätterteig selbst herzustellen. Baking Queen Cynthia Barcomi zeigt ein Blitzrezept. Der Teig umhüllt aromatische Plattpfirsiche, die gerade Saison haben. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

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