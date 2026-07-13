US-Angriffe auf Iran - Explosionen in Bandar Abbas

Nach den US-Schlägen in der vergangenen Nacht hat Iran wieder Explosionen gemeldet. Auch die Stadt Bandar Abbas soll getroffen worden sein. Das US-Militär bestätigte neue Angriffe.

Die USA haben Iran bereits in der Nacht zu Sonntag erneut angegriffen. Gleichzeitig gab es widersprüchliche Angaben zur Sperrung der Straße von Hormus. ZDF-Korrespondent Jörg Brase berichtet. 12.07.2026 | 1:11 min

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ziele in Iran angegriffen. Die Streitkräfte hätten um 17 Uhr ET (23 Uhr deutscher Zeit) damit begonnen, weitere Angriffe auf Iran durchzuführen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit.

Iran solle so in seiner Fähigkeit eingeschränkt werden, Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu attackieren. Es ist bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufgeflammt waren.

Iran meldet Explosionen

US-Medien hatten zuvor bereits von US-Angriffen auf Ziele in Iran berichtet. Die Attacken hätten sich gegen Raketenstellungen und Anlagen zur Luftabwehr gerichtet, meldeten das "Wall Street Journal" und die "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Zudem seien Boote der Iranischen Revolutionsgarden angegriffen worden.

Nach der Trauerfeier für seinen getöteten Vater droht Irans oberster Führer Mojtaba Chamenei mit Rache. US-Präsident Trump zeigt derweil Gesprächsbereitschaft, warnt aber auch vor neuen Angriffen. 11.07.2026 | 0:24 min

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete über Detonationen in der Hafenstadt Bandar Abbas und unweit der Insel Gheschm im Persischen Golf. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna sprach von "feindlichen Angriffen" in Bandar Abbas, wo am Abend in einigen Stadtteilen aufeinanderfolgende Explosionen zu hören gewesen seien. Der Vorfall werde untersucht. Bei den Gebieten handele es sich um Militäreinrichtungen, schrieb Irna.

Guterres fordert Rückkehr an Verhandlungstisch

UN-Generalsekretär António Guterres teilte auf der Plattform X mit, er sei zutiefst besorgt über die "erhebliche Eskalation". Eine Rückkehr zu umfassenden Kampfhandlungen hätte katastrophale Folgen für die Sicherheit der Region und die Weltwirtschaft. "Ich rufe Iran und die USA nachdrücklich auf, die Verhandlungen unverzüglich wieder aufzunehmen und offene Fragen auf diplomatischem Wege zu lösen."

US-Präsident Trump hatte sich im Konflikt mit Iran zu weiteren Gesprächen bereit erklärt, aber auch mit Angriffen gedroht. Die USA fordern unter anderem, dass die Straße von Hormus offen bleibt. 11.07.2026 | 0:21 min

Die US-Armee hatte bereits in der Nacht zum Sonntag nach eigenen Angaben rund 140 militärische Ziele in Iran angegriffen, nachdem die Iranischen Revolutionsgarden ein Schiff in der Straße von Hormus attackiert hatten. Teheran reagierte mit Angriffen auf Ziele in mehreren Golfstaaten.

Außerdem erklärten die iranischen Revolutionsgarden, die für den Welthandel bedeutende Straße von Hormus bleibe "bis auf Weiteres und bis zum Ende der amerikanischen Interventionen in dieser Region gesperrt". Die US-Armee wies dies zurück. "Iran kontrolliert die Meerenge nicht. Der Verkehr fließt", erklärte Centcom.

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Quelle: dpa, AFP