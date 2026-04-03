Hey Ho - Let's go! Das Debütalbum der Ramones wird 50 Jahre alt

Ein legendäres Album feiert Geburtstag: Am 23. April 1976 legen die Ramones aus New York mit ihrem Debütalbum "Ramones" den musikalischen Grundstein der Punkbewegung.

1976 veröffentlichen die Ramones ihr Debütalbum.– und beeinflussen damit die Musik bis heute. 01.04.2026

Seit 1974 sind die vier Bandmitglieder der Ramones - Sänger Joey, Gitarrist Johnny, Bassist Dee Dee und Schlagzeuger Thommy Ramone - aktiv. Im legendären New Yorker Musikclub CBGB erspielen sie sich damals eine treue Fangemeinschaft.

Der Sound ist rau, aber eingängig; der Look wird ihr Markenzeichen: schwarze Lederjacken, zerrissene Jeans und Turnschuhe. Dazu lange Haare im Topfschnitt. Eine Gang - und alle geben sich denselben Nachnamen: Ramone. Der Name ist dem Pseudonym "Paul Ramon" entliehen, das sich Beatle Paul McCartney auf einer frühen Tour gab.

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Debüt der Ramones: In 17 Tagen war das Album fertig

Als die Ramones am 2. Februar 1976 zum ersten Mal ins Studio gehen, um ihr Debut aufzunehmen, spielen sie schon seit zwei Jahren zusammen. 80 Live-Auftritte und ein Repertoire von etwa dreißig eigenen Stücken haben die vier damals schon im Gepäck.

Musikjournalist Christof Leim berichtet, dass die Aufnahmen sehr effizient waren:

Die haben das Album in einer Woche eingeholzt. Plus Nachbearbeitung im Studio. In 17 Tagen war alles fertig. „ Musikjournalist Christof Leim

Die Produktionskosten des Albums betrugen laut Leim nur etwa 6.400 US-Dollar. "Nicht wirklich viel für so ein Album."

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Ramones-Klassiker wie "Blitzkrieg Bop" und "Havanna Affair"

Am 23. April erscheint das Album "Ramones": 14 Songs in 29 Minuten - darunter Klassiker wie "Blitzkrieg Bop", "Havana Affair" und "Beat on the brat". Alles Hits, die die Ramones bis zu ihrem Ende 1996 noch auf der Setlist hatten. Und die als musikalischer Grundstein der Punkmusik gelten.

"'Blitzkrieg Bop' hat schon viel von dem, wofür man die Ramones geil findet", sagt Musikjournalist Leim. "'Hey Ho - Let's go' kann man super mitsingen oder mitgrölen." Doch es gebe auch andere legendäre Lieder auf dem Album, etwa "Beat on the brat" oder "53rd & 3rd" - "eine Komposition von Bassist Dee Dee, der auch eine Strophe singt", erklärt Leim. "Auf der Platte ist viel drauf, das man kennt."

Album-Cover der Ramones entstand offenbar spontan

Das legendäre Cover der Platte wurde von der Fotografin Roberta Bayley geknipst: Auf einem brachliegenden Grundstück an der East 1st Street im New Yorker East Village, in der Nähe des Musikclubs CBGB, dem Wohnzimmer der Ramones.

Ein eher spontanes Fotoshooting, erinnert sich Leim: "Die Ramones stehen im vollen Ornat vor einer Backsteinwand." Und weiter:

Der Sage nach war Bassist Dee Dee verkatert oder hatte keine Lust, und sagte schon nach wenigen Minuten: 'Lass uns zurückgehen.' „ Christof Leim, Musikjournalist

Und so hätten sie sich kurzerhand vor diese nahegelegene Backsteinwand stellen müssen, erklärt Leim.

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Kultstatus erreicht das Debütalbum erst Jahrzehnte später

Gewürdigt wird das Debüt der Ramones erst seit Beginn des 21. Jahrhunderts, 25 Jahre nach seinem Erscheinen und Jahre nach Auflösung der Band 1996.

2001 kürte das US-Musikmagazin "Spin" das Album zur Nummer eins der wichtigsten Punkplatten. Seit 2004 führt das "Rolling Stone Magazine" "Blitzkrieg Bop" auf Platz 92 in seiner Liste der "500 besten Songs aller Zeiten".

"Die Ramones sind mega einflussreich", sagt Leim. "Kulturell, musikalisch - sie inspirieren bis heute noch Menschen." Bands wie Green Day oder die Sex Pistols hätte es ohne die Ramones wahrscheinlich so nicht gegeben, sagt er. In Berlin gibt es sogar ein Ramones-Museum.

Und tatsächlich sind die Ramones ja nicht nur sehr energiereich, die Songs sind auch unheimlich griffig und gehen gut ins Ohr. „ Christof Leim

Den späten Ruhm haben die Originalmitglieder der Ramones nur kurz erlebt. Joey und Johnny Ramone sterben 2001 und 2004 an Krebs. Bassist Dee Dee setzt sich 2002 eine Überdosis Heroin und 2014 stirbt mit Schlagzeuger Thommy der letzte Original-Ramone. Doch ihre Musik ist bis heute unsterblich.