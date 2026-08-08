Am Sonntagmittag wird Andrea Kiewel die Zuschauer nicht wie gewohnt aus dem ZDF-Fernsehgarten begrüßen. Grund ist die Produktion einer anderen Show. Für Ersatz ist schon gesorgt.

Kein Fernsehgarten: Was das mit Giovanni Zarrella zu tun hat

Am Sonntag fällt die gewohnte Live-Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" aus und stattdessen spielt das Fernsehgarten-Quiz. Grund dafür ist Giovanni Zarellas Sommerparty am Tag vorher. 07.08.2026 | 0:38 min

Sommer, Sonntag, 12 Uhr mittags - da läuft im ZDF der Fernsehgarten mit Moderatorin Andrea Kiewel und viel Musik. Das ist seit Jahrzehnten so. Doch an diesem Sonntag wird "Kiwi" die Zuschauer nicht wie gewohnt begrüßen. Der Grund ist nicht etwa das heiße Wetter; erst vor wenigen Wochen wurde doch mit einem Sprung in den Pool für Abkühlung gesorgt.

Seit 40 Jahren bereichert die Kultsendung vom Mainzer Lerchenberg die Fernsehlandschaft mit Partystimmung und prominenten Gästen. 05.07.2026 | 1:33 min

Aufzeichnung einer anderen Show

Der Grund für die Änderung ist eine andere Produktion. Ruhig oder gar langweilig wird es demnach auf dem Mainzer Lerchenberg auch an diesem Wochenende nicht. Denn erstmals wird "Die Giovanni Zarrella Show" ihre große Sommerparty als Open-Air-Event auf dem Gelände feiern. Drei Stunden voller Musik stehen auf dem Programm. Auch der Gastgeber ist voll Vorfreude:

Ich freue mich unglaublich. Die Show bedeutet gleich mehrere Premieren. Zum ersten Mal sind wir Open Air und dann auch noch in Mainz auf dem Lerchenberg. Es ist wie ein Heimspiel. „ Giovanni Zarrella, Moderator

Bereits am Freitag lief die Generalprobe mit Publikum. Am Samstagabend folgt die Aufzeichnung der Show. Mit dabei neben Giovanni Zarrella: Vanessa Mai, Semino Rossi und weitere nationale und internationale Schlager- und Popstars. Die Tickets der Aufzeichnung sind bereits ausverkauft. Zuschauer müssen sich noch etwas gedulden. Das fünfjährige Jubiläum der Show wird am 29. August um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Bereits im März haben wir Giovanni Zarrella und seine Gäste hinter den Kulissen der Show besucht. Das Motto damals: "Abend für die Liebe". 13.03.2026 | 5:00 min

Ein Fernsehgarten-Spezial

Ganz auf den Fernsehgarten verzichten müssen die Zuschauer am Sonntag aber auch nicht. Für Ersatz sorgt eine Zeitreise durch 40 Jahre Fernsehgarten in Quizform. Dabei treten drei prominente Gäste gegen Andrea Kiewel in insgesamt sieben Quizrunden an. Spielleiter ist Joachim Llambi, bekannt für seine strengen Wertungen in der RTL-Tanzshow "Let's Dance".

Ganz neu ist die Rolle für den 62-Jährigen nicht. Bereits im vergangenen Jahr sprang er gemeinsam mit Lutz van der Horst für Andrea Kiewel ein, als diese aufgrund von Anreiseproblemen die Show verpasste. An diesem Sonntag wird der ehemalige Profitänzer also Quizmaster im Fernsehgarten. Eine Woche später, am Sonntag, 16. August, 12 Uhr mittags, ist dann alles wieder beim Altbekannten.

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Quelle: ZDF, KR