85.000 Fans strömen dieses Jahr nach Wacken, um Heavy Metal zu erleben. Trotz Kritik an kommerziellen Tendenzen bleibt das Festival für Fans Kult - und eine Gegenwelt zum Alltag.

Im schleswig-holsteinischen Wacken beginnt wieder das gleichnamige Heavy-Metal-Festival. Es werden 85.000 Fans erwartet - und für Wacken ungewöhnlich trockenes und warmes Wetter. 29.07.2026 | 0:17 min

Wenn Thomas Jensen auf der Bühne ruft: "The gate is open!", gibt es für die Fans kein Halten mehr. Tausende strömen auf das Infield, den heiligen Acker des Heavy Metal. Was 1990 mit einer Wiese, einer improvisierten Bühne und wenigen hundert Besuchern begann, ist heute ein internationales Großereignis. Für fünf Tage wird das 1.800-Einwohner-Dorf Wacken in Schleswig-Holstein zum Zentrum der Metal-Welt.

Vom Dorfprojekt zur Weltmarke

Beim ersten Wacken Open Air reichten eine Bühne, zwölf Mark Eintritt und die Hilfe von Familie und Freunden. Rund 800 Besucher kamen. Als Headliner spielte Thomas Jensens eigene Band Skyline.

Heute umfasst das Festivalgelände rund 420 Hektar. Rund 85.000 Fans aus aller Welt reisen nach Schleswig-Holstein und zahlen rund 350 Euro für ihr Ticket. Aus einer Dorfparty wurde eine weltweit bekannte Festivalmarke.

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Das eigentliche Erfolgsgeheimnis: die Gemeinschaft

Doch die Größe allein erklärt den Erfolg nicht. Wer die Fans fragt, hört immer wieder dieselben Begriffe: Familie und Zusammenhalt. Menschen aus Kanada, Südamerika, Skandinavien oder Deutschland treffen sich auf den Campingplätzen, schließen Freundschaften und verabreden sich oft schon für das nächste Jahr.

Viele beschreiben Wacken als Gegenwelt zum Alltag: Das hört man immer wieder. Hier zählen für ein paar Tage weder Beruf noch Status. Der Braunschweiger Medienwissenschaftler und Metal-Experte Prof. Dr. Rolf F. Nohr sieht darin einen wichtigen Teil des Erfolgs: Die Menschen können aus ihren gewohnten Rollen ausbrechen, einfach sie selbst sein und gemeinsam feiern.

Wacken Open Air 2026 Headliner des 35. Festivals sind Bands wie Def Leppard oder Judas Priest, Sabaton oder Powerwolf. Auch Hämatom, In Flames und Saxon sowie Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo spielen auf den großen Bühnen.



Das Wetter spielte zum Start im Gegensatz zu den Wetterkapriolen des vergangenen Jahres mit. Allerdings müssen Festival-Besucher mit Hitze rechnen: Erwartet werden Temperaturen von 30 Grad und mehr.



Das Open Air findet in diesem Jahr vom 29. Juli bis zum 1. August 2026 statt. Der Campingplatz öffnet bereits vorher, vom 26. Juli bis zum 2. August 2026.



Quelle: dpa

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Zwischen Kuhweide und Kult

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die enge Verbindung zum Dorf. Die Geschichte von der schleswig-holsteinischen Kuhwiese gehört bis heute zur Identität des Festivals. Der berühmte Bullhead steht sinnbildlich für diese Mischung aus ländlicher Bodenständigkeit und internationalem Metal-Kult.

Viele Einwohner, Vereine und Betriebe sind seit Jahrzehnten Teil des Festivals. Gleichzeitig profitiert die Region vom Besucheransturm: Ferienwohnungen, Gastronomie, Landwirte und zahlreiche Dienstleister verdienen am Metal-Sommer mit.

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Besonders sichtbar wird die Verbindung jedes Jahr zum Festivalstart. Dann eröffnet die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr das Wacken Open Air. Die "Wacken Firefighters" haben mit ihrer ganz eigenen Interpretation des Metal-Sounds längst Kultstatus erreicht.

Zwischen Kult und Kommerz

Mit dem Erfolg wächst allerdings auch die Kritik. Vor allem Fans der ersten Stunde sehen die zunehmende Kommerzialisierung skeptisch. Merchandising, Sponsorenflächen, VIP-Angebote und steigende Ticketpreise hätten das Festival weit von seinen Anfängen entfernt.

Dazu kommt ein verändertes Freizeitverhalten. Während viele Besucher früher direkt nach dem Festival ihr Ticket für das nächste Jahr kauften, wird heute häufiger spontan entschieden. Dass Wacken nicht mehr automatisch in Rekordzeit ausverkauft ist, bedeutet aber deshalb nicht zwangsläufig einen Verlust an Bedeutung.

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Mehr Mythos als Festival

Für viele Fans bleibt Wacken dennoch ein Ritual: Schlamm, Freundschaften, Freiheitsgefühl und die besondere Atmosphäre lassen sich nur schwer kopieren. Andere Festivals haben ebenfalls große Bands. Was Wacken einzigartig macht, ist die Geschichte dahinter.

Oder wie es viele Besucher selbst sagen: Man fährt nicht nur wegen der Musik nach Wacken. Man fährt nach Wacken, um Menschen wiederzutreffen, Teil einer Gemeinschaft zu sein und für ein paar Tage in eine eigene Welt einzutauchen.

36 Jahre nach dem ersten Festival wird in diesem Jahr das 35. Jubiläum gefeiert, denn 2020 fiel Wacken wegen Corona aus. Aus einer Bierlaune wurde ein Mythos mit dem Motto: "Faster. Harder. Louder."

Sohad Khaldi ist Redakteurin im ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein.

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