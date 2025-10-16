Jack White: Erfolgreiche Schlager-Ikone mit 85 gestorben

Jack White ist tot. Der deutsche Musikproduzent starb in seinem Haus in Berlin. Berühmt waren seine Produktionen für Tony Marshall, Jürgen Marcus und viele weitere Schlagerstars.

Jack White war ein erfolgreicher Musikkomponist und -produzent. (Archivfoto) Quelle: dpa

Der erfolgreiche deutsche Musikproduzent Jack White ist tot. Die Berliner Polizei bestätigte entsprechende Berichte der "Bild"-Zeitung und der "Bunten".

Demnach wurde White, der bürgerlich Horst Nußbaum hieß, an diesem Donnerstag tot in seinem Haus in Berlin aufgefunden. Er wurde 85 Jahre alt. Laut einem Polizeisprecher besteht der Verdacht eines Suizids, es seien Ermittlungen eingeleitet worden.

White schrieb Hits für internationale Stars

Der in Köln geborene Jack White galt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie "Gloria", "Self Control" und "When the Rain Begins to Fall".

Auswahl der Diskografie von Jack White "When the rain begins to fall" - Pia Zadora & Jermaine Jackson

"Looking for freedom" - David Hasselhoff

"Gloria" - Laura Branigan

"Self control" - Laura Branigan

"Schöne Maid" - Tony Marshall

"Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" - Jürgen Marcus

"Die Gefühle haben Schweigepflicht" - Andrea Berg

"Una paloma blanca" - Nina & Mike

"Fußball ist unser Leben" - Deutsche Fußball-Nationalmannschaft 1974

"Schatzilein" - Hansi Hinterseer

"Was weißt du schon von Liebe" - Roland Kaiser

"Wir tanzen Polka, denn wir lieben Germany" - Heino

(Quelle: jack-white.de) (Quelle: jack-white.de)

Tony Marshall, Jack White und Jürgen Marcus. Quelle: imago images

Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. Mit 83 wurde er 2023 zum siebten Mal Vater. "Rafaella und ich haben vor Glück geweint", sagte White damals der "Bild" nach der Geburt von Angelina Melody. Seit 2015 waren White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella verheiratet.

Jack White mit Heino. Quelle: dpa

Für White, der sieben Kinder hat, war es die vierte Ehe. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt. Rafaella Nussbaum sagte der "Bunten": "Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft." Schon seit einigen Monaten lebten sie getrennt unter einem Dach, sagte sie. Sie wolle nun aus dem gemeinsamen Haus ausziehen.

Musikproduzent Jack White und seine Frau Raffaela Nussbaum haben nach knapp zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. 08.10.2025 | 0:32 min