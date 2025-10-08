Social Media und Co.: Schönheitsideale und ihre Risiken

Beauty Filter, Schönheits-OPs und Co.:Perfekt um jeden Preis: Schönheitsideale und die Risiken
Beauty Filter, KI-Models, Schönheitsoperationen: Der Druck, perfekt zu wirken, ist groß. Eine Psychotherapeutin rät, den eigenen Körper zu akzeptieren, statt Illusionen zu jagen.
#WIEIAD - dieses Kürzel kann gefährlich werden. Es steht für #WhatIEatInADay, zu deutsch also: "Was ich an einem Tag esse". Unter diesem Schlagwort stellen Influencerinnen und Influencer ihre Essgewohnheiten dar und geben Tipps etwa zu gesunden Rezepten.
Das mag zur Inspiration gedacht sein - doch stets etwa auf Kalorienzufuhr oder einzelne Nährstoffe zu achten, kann laut Fachleuten das Risiko für Essstörungen fördern.
KI-Models statt menschliche Models
Auch die Werbung setzt auf altbekannte Ideale: Im Frühjahr präsentierte die spanische Modekette Mango ihre Kollektion nicht mit menschlichen Models, sondern mit Frauen, die von Künstlicher Intelligenz erzeugt worden waren. Ada Borkenhagen, Psychotherapeutin und Professorin an der Universität Magdeburg, warnt:
Dadurch würden die Schönheitsideale, die Menschen im Kopf haben, immer unrealistischer.
Wohlgeformte Brüste oder Waschbrettbauch, geschwungene Lippen, reine Haut - seit jeher gibt es universelle Merkmale eines schönen Körpers, die über ein ästhetisches Empfinden hinausgehen.
Als Zeichen von Gesundheit waren sie zu Urzeiten bei der Partnersuche von Bedeutung - und evolutionsgeschichtlich durchaus sinnvoll. "Heute sagt uns vor allem ein kultureller Kommunikationsprozess, was schön ist", erklärt Borkenhagen.
Makellosigkeit per Mausklick
Nicht zu unterschätzen sei dabei die Rolle der Medien, besonders die von bildbasierten Plattformen wie Instagram oder TikTok. Mit Bearbeitungsprogrammen und Beauty Filtern erschaffen sie laut der Expertin eine Welt, in der per Mausklick nicht nur makelloses Make-Up gezaubert wird, sondern auch problemlos Körper-Korrekturen vorgenommen werden.
Welche Auswirkungen der Optimierungsdruck, der so entsteht, vor allem auf Jugendliche hat, belegt eine Studie der EU-Initiative saferinternet.at aus dem vergangenen Jahr. Demnach wünscht sich mehr als die Hälfte der befragten Jungen und Mädchen eine Veränderung ihres Aussehens; über ein Viertel hat schon einmal über eine Schönheitsoperation nachgedacht.
Optimierungswahn auch bei Älteren
Dass hierzulande auch viele Erwachsene mit dem eigenen Körper unzufrieden sind, belegt die Statistik ebenso: Demnach gehörte Deutschland 2023 weltweit zu den Ländern mit den meisten ästhetisch-plastischen Eingriffen.
Frauen lassen 85 Prozent der Eingriffe vornehmen und liegen damit deutlich häufiger auf dem OP-Tisch als Männer. Botox-Behandlungen, Faltenunterspritzungen, Oberlidstraffungen und Fettabsaugen stehen ganz oben auf ihrer Wunschliste.
Expertin: Eigene Unvollkommenheit anerkennen
"Unser Körper, das Altern und die Tatsache, dass wir irgendwann sterben müssen, zählen zu den 'facts of life'", betont die Psychotherapeutin. "Wer dies nicht anerkennt und den realistischen Blick auf sein Äußeres verliert, bei dem wird das Streben nach Schönheit zum Wahn." Dies könne sich schlimmstenfalls in einer Essstörung oder anderen psychischen Problemen äußern.
Hilfsangebote für Essstörung sind in den meisten Fällen lokal organisiert. Erste Anlaufstellen können verschiedene Institutionen sein:
- Fachberatungsstellen für Essstörungen
- Psychosoziale Beratungsstellen
- Städtische Gesundheitsämter
- Sucht- und Drogenberatungsstellen
- Sozialmedizinische Dienste an Krankenhäusern
- Institutsambulanzen von psychiatrischen oder psychosomatischen Kliniken
Auf der Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es eine entsprechende Datenbank. Professionelle Hilfe bieten auch Hausärztinnen und Hausärzte, die bei der Vermittlung an einen Psychologen oder eine Psychologin unterstützen können.
Was angesichts unerreichbarer Schönheitsideale jedoch beruhigen kann: "In länger andauernden zwischenmenschlichen Beziehungen wie einer Partnerschaft genügt die 'schöne Larve' ohnehin nicht", sagt die Expertin. Vielmehr kämen innere Werte zum Tragen.
