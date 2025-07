In sozialen Medien feiern junge Männer den Trend Looksmaxxing: Sie optimieren ihr Aussehen - teils mit gefährlichen Methoden. Dahinter steckt oft mehr als nur Eitelkeit.

Was als Randerscheinung begann, ist heute im Mainstream angekommen. Auf TikTok und in anderen sozialen Medien erreichen Videos von Männern, die sich "selbstoptimieren", Millionen Views. Influencer versprechen: Wer besser aussieht, hat mehr Erfolg - bei Frauen, im Job, im Leben.

Was ist Looksmaxxing?

Looksmaxxing bezeichnet den Versuch, das eigene Aussehen systematisch zu optimieren, um im Leben und besonders bei Frauen erfolgreicher zu sein. Es ist eine Art Subkultur, in der Männer glauben, dass ihr Erscheinungsbild über ihren sozialen und romantischen Erfolg entscheidet.

Die Anhänger dieses Trends nennen sich Looksmaxxer. Das Kunstwort besteht aus den englischen Begriffen "Looks" - also "das Aussehen" - und "to maxx". Das bedeutet umgangssprachlich "etwas maximieren".

Was machen Looksmaxxer, um besser auszusehen?

Looksmaxxer wenden harmlose, aber auch hochriskante Methoden an. Einige beginnen mit Hautpflege , Fitnessprogrammen oder Techniken wie "Mewing", bei dem man die Zunge an den Gaumen presst, um die Kieferstruktur zu beeinflussen. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass das funktioniert.

Andere spritzen sich Medikamente, schlagen sich gezielt ins Gesicht, um die Knochenstruktur zu verändern oder nehmen entwässernde Medikamente wie Furosemid, ein Diuretikum. Das kann zu Krämpfen führen. Das Medikament wird üblicherweise bei Bluthochdruck oder Herzschwäche verschrieben.

Wie hängt Looksmaxxing mit der Incel- und Manosphere-Bewegung zusammen?

Looksmaxxing stammt ursprünglich aus der Incel-Szene - also von Männern, die glauben, unfreiwillig sexlos zu leben. Viele Looksmaxxer tummeln sich in der sogenannten Manosphere: Online-Communities mit radikalen Ansichten zu Geschlechterrollen, in denen Frauen oft als privilegiert dargestellt werden.

Looksmaxxer vermuten, dass es Frauen bei Männern nur um deren Gene oder aber Geld gehe. Sie wollen darum ihren SMW erhöhen, den "sexuellen Marktwert". Weil sie es hassen, sich für Frauen anstrengen zu müssen, kann diese Denkweise in Frust oder Hass umschlagen.

Was ist "Lemon Bottle?"

"Lemon Bottle" ist ein Fett-Weg-Serum, das in England legal erhältlich ist. Allerdings ist es laut Hersteller nicht zur Injektion bestimmt. Trotzdem injizieren sich junge Männer das Mittel ins Gesicht - in der Hoffnung Fett abzubauen. Durch "Lemon Bottle"-Spritzen ins Gesicht will man die Kinnlinie und Wangenknochen mehr betonen. Dabei ist die Spritze nicht ungefährlich.

Laut dem Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht ist die Injektionslösung weder zugelassen noch ausreichend wissenschaftlich untersucht. Langfristig könnten Nebenwirkungen auftreten, von Nekrosen, also abgestorbenem Gewebe, bis hin zu schweren Entzündungen, so Specht.

Was ist "Bone-Smashing"?

Beim "Bone-Smashing" schlagen sich Männer absichtlich ins Gesicht, um Mikrofrakturen zu erzeugen. Ihre Hoffnung ist, dass sie beim Zusammenwachsen markantere Gesichtszüge bekommen. Der Mediziner Christoph Specht hält das für eine "abstruse Vorstellung". Knochen würden zwar auf Belastung reagieren, aber das habe nichts mit Prügeln auf Gesichtsknochen zu tun.

Im schlimmsten Fall endet das mit Brüchen, Nervenschäden oder bleibenden Deformierungen. „ Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist

Auch der Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgie, Alexander Schönborn, rät von solchen Methoden ab. Er warnt vor Komplikationen. Unter anderem könnten Asymmetrien, Blutergüsse, Nervenschmerzen, chronische Schmerzen, Zahnfrakturen und Infektionen des Kiefergelenks auftreten.

Hardmaxxing und Softmaxxing: Was versteht man darunter?

Softmaxxing umfasst mildere Methoden wie Hautpflege, Fitness oder das so genannte "Mewing". Hardmaxxing meint teils gefährliche Eingriffe - zum Beispiel Selbstverletzung wie "Bone-Smashing" oder Operationen wie Beinverlängerungen. Letztere sind sehr teuer und schmerzhaft. Looksmaxxer lassen sich dabei die Beine brechen und die Knochen über mehrere Monate in die Länge ziehen, um am Ende einige Zentimeter größer zu sein.

Was steckt hinter der Idee der Gesichtsharmonie?

Gesichtsharmonie ist ein Begriff aus der Looksmaxxing-Szene, der angeblich objektive Schönheit messbar machen soll: Symmetrie, Lippen-, Augen- und Haarfarbe. Hinzu kommt der Abstand zwischen Philtrum und Kinn. Das Philtrum ist der Teil des Gesichtes zwischen Nase und Mund.

Manche denken auch, ihre UEE ("Upper Eyelid Exposure") sei zu hoch. Angeblich stimmt also etwas nicht mit dem oberen Augenlid. Für die Psychologin und Psychoanalytikerin Ada Borkenhagen ist Looksmaxxing ein gefährlicher Trend:

Wenn ich überhaupt keine Makel an mir akzeptieren kann, dann kann das natürlich auch krankhaft werden, dann will ich mich immer weiter verbessern. „ Ada Borkenhagen, Psychologin und Psychoanalytikerin

Das könne zu einer Verhaltenssucht führen. Diese starke Konzentration auf das eigene Aussehen könne die Betroffenen von anderen entfremden und zur Einsamkeit führen. Für eine gelungene Beziehung bleibe dann kaum noch Zeit.

Wer verdient Geld mit Looksmaxxing?