Update am Morgen: Titel zum Hauptthema

Weihnachten und die Tage bis Neujahr sind eine Zeit der Besinnlichkeit. Auch für die schwarz-rote Koalition? Zumindest könnte das helfen, denn ihr Start verlief eher holprig.

ab Frühjahr sollte alles anders laufen: Schluss mit dem Streit, mit den gegenseitigen Schuldzuweisungen und dem Durcheinander der Ampel. Stattdessen nüchternes Regieren - eine "Arbeitskoalition", die möglichst geräuschlos die Probleme angeht.

Daran gemessen legte Schwarz-Rot einen klassischen Fehlstart hin. Geräuschvoller konnte schon der Regierungsantritt kaum sein. Denn die Kanzlerwahl war ein Paukenschlag, weil sie zunächst schlicht scheiterte. Der zehnte Kanzler der Bundesrepublik, Friedrich Merz, ist gleichzeitig der Einzige, der nicht im ersten Wahlgang ins Amt gekommen ist.

Wem all das holprig vorkam, der konnte zumindest hoffen, dass die Anfangshürden halt besonders hoch waren und es danach umso ruhiger weitergeht. Doch daraus wurde nichts. Nur gut zwei Monate später stand eine Entscheidung an, die normalerweise Routine ist: die Nachbesetzung von drei Richterposten am Bundesverfassungsgericht. Traditionell einigen sich die Parteien im Vorfeld auf die Kandidaten.

Nicht so die Koalition: Am 11. Juni kam es zum Eklat. Der Bundestag nahm die Richterwahl spontan von der Tagesordnung. Die Unionsfraktion war am Tag der Wahl zu der Überzeugung gekommen, die Potsdamer Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf sei für sie nicht tragbar. Am Ende war das "ein Desaster, das es bei einer Richterwahl in der Bundesrepublik so noch nicht gegeben hat", urteilte Britta Haßelmann von den Grünen.

Und auch von besserer Streitkultur war nicht wirklich etwas zu erkennen. Der Sozialstaat "wie wir ihn heute haben" sei "so nicht mehr finanzierbar", meinte Kanzler Merz Ende August. Die kurze und bündige Antwort der zuständigen Ministerin ließ nicht lange auf sich warten: "Bullshit", so der Kommentar von Bärbel Bas eine Woche später.

Bei der Rente zerlegte sich die Union fast selbst: den Kompromiss mit der SPD - stabile Haltelinie bei 48 Prozent bis 2031 und keine Abkopplung von der Lohnentwicklung - wollten 18 junge Abgeordnete der CDU zunächst nicht mittragen. Nur mit Mühe und Not gelang Anfang Dezember doch noch eine Einigung auf das schwarz-rote Rentenpaket.

Fazit: Der "Herbst der Reformen", mit dem alles erledigt ist - daraus wurde nichts. Und aus dem Wunsch nach Geräuschlosigkeit auch nicht. Eher war es bisher ein zähes und ziemlich lautes Ringen um Lösungen. Auf der positiven Seite, immerhin: Am Ende wurden meist welche gefunden.

Vielleicht sind die ja tragfähiger als von manchen befürchtet - und im neuen Jahr endet der Streit und die nüchterne Problemlösung beginnt. Für die Arbeitskoalition dürfte es das Jahr der Bewährung werden.

Karl Hinterleitner, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Trump spricht nach Gespräch mit Selenskyj von Fortschritten: Der US-Präsident zeigt sich nach dem Gespräch mit Ukraines Präsident Selenskyj zuversichtlich. Doch eine Einigung gab es nicht. Vor dem Gespräch telefonierte Trump mit Putin.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Trump trifft Netanjahu: US-Präsident Donald Trump spricht mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu über die Zukunft des Gazastreifens. Die Zusammenkunft in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida ist bereits das sechste Treffen der Politiker in diesem Jahr.

Böllerverkauf startet offiziell: Der Verkauf von Silvester-Böllern und -Raketen ist stark reglementiert. Vorsicht ist geboten bei Feuerwerk aus dem Ausland: So manche Artikel von dort sind in Deutschland nicht erlaubt. Illegale Böller können brandgefährlich sein.

Kongress des Chaos Computer Clubs: Auch am Montag beschäftigen sich in Hamburg die Experten mit alternativen Diensten und Services zu den Anwendungen der Big-Tech-Konzerne. Im Fokus steht dabei auch der Schutz von Nutzerdaten, selbst in KI-Systemen.

Ausführlich informiert: Die Bilder des Jahres 2025

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Zahlreiche Ereignisse der vergangenen Monate haben sich in unserem Gedächtnis verankert: Bundestagswahl, Donald Trump, Krieg in der Ukraine, Gaza-Krieg, Naturgewalten.

Ein Lichtblick

Bei der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo hatte ein privates Festkomitee versehentlich mehr Anteilsscheine verkauft, als durch offizielle Lose gedeckt waren. Ein Schock für die vermeintlichen Gewinner - und dann doch noch die große Freude: Damit niemand leer ausgeht, verzichten das Komitee und alle anderen Losinhaber auf einen Teil ihrer Gewinne.

Grafik des Tages

Was bleibt ab Januar 2026 vom Bruttolohn noch übrig? Änderungen bei Steuern und Sozialversicherung zum Jahreswechsel führen dazu, dass bei kleinen und mittleren Einkommen etwas mehr netto bleibt, bei höheren etwas weniger als 2025. Hier finden Sie Beispielrechungen für verschiedene Gehälter.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

2025 war auch ein Schicksalsjahr für Wissenschaft und Forschung. Warum? Weil Forschung Freiheit braucht von politischen oder ideologischen Zwängen und weltweiten Austausch, wie die Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch, Jasmina Neudecker und Mirko Drotschmann in ihrem Jahresrückblick in der Terra-X-Kolumne erläutern.

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag überwiegen im Norden die Wolken und es kann Sprühregen geben, im Osten und höheren Lagen auch etwas Schnee. Dabei kann es anfangs sehr glatt werden. Im Süden bleibt es abseits der Nebelfelder bei viel Sonne. Die Temperatur erreicht Werte von minus 2 bis plus 7 Grad:

