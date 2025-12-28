  3. Merkliste
Wahl im Kosovo: Regierungspartei laut Umfragen vorn

Im Kosovo wurde am Sonntag das Parlament neu gewählt - zum zweiten Mal in diesem Jahr. Die Regierungspartei von Ministerpräsident Kurti lag laut Umfragen vorn.

In Kosovo wird zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein neues Parlament gewählt. In den vergangenen elf Monaten scheiterten alle Versuche einer Regierungsbildung.

28.12.2025 | 0:20 min

Die Regierungspartei Vetevendosje (Selbstbestimmung) von Ministerpräsident Albin Kurti hat Umfragen am Wahltag zufolge die vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo gewonnen. Die sozialdemokratische Partei käme demnach auf 43,5 Prozent der Stimmen, ergab die Umfrage des TV Senders T7, die auf der Befragung von 4.600 Wählern beruht.

Die liberale Demokratische Partei (PDK) hätte demnach 23,6 Prozent, die bürgerliche Demokratische Liga des Kosovos (LDK) 15,9 Prozent und die konservative Allianz für die Zukunft (AAK) 7,2 Prozent der Wähler hinter sich gebracht.

Zweite Wahl im Kosovo in diesem Jahr

Die zweite Wahl in diesem Jahr wurde notwendig, weil es nach der regulären Wahl am 9. Februar zu keinen klaren Mehrheitsverhältnissen gekommen war. Vetevendosje hatte zwar einen Wahlsieg errungen, war aber auf Koalitionspartner aus dem bisherigen Oppositionslager angewiesen. Nachdem sich die Parteien nicht auf eine Koalition geeinigt hatten, musste Staatspräsidentin Vjosa Osmani die Neuwahl ausschreiben.

Kosovo Politische Lage Beispiel

Im Kosovo haben die Spannungen zwischen der albanischen Mehrheit und der serbischen Minderheit zuletzt zugenommen - von Ausnahmen abgesehen.

27.12.2025 | 1:40 min

Kurti regiert seit 2021 den Westbalkanstaat mit einer Reformagenda, deren Bilanz bislang gemischt ausfällt. Das Land mit 1,6 Millionen Einwohnern gilt als eines der ärmsten in Europa.

Schwierige Regierungsbildung erwartet

Sollte die Umfrage Bestand haben, hätte Vetevendosje etwas mehr Stimmen als im Februar und ein Parlamentsmandat dazugewonnen. Bei diesem Stand wäre eine Alleinregierung, wie sie Kurti nach der Wahl 2021 zu bilden vermochte, weiterhin nicht möglich.

Andere Institute ermittelten am Wahltag höhere Stimmanteile für Vetevendosje. Diesen Ergebnissen zufolge käme Kurtis Partei näher an eine alleinige Regierungsmehrheit heran.

Parlamentswahl im Kosovo

Im Kosovo hat im Februar 2025 die linksnationale Partei von Regierungschef Kurti die Parlamentswahl gewonnen, aber die absolute Mehrheit verloren.

10.02.2025 | 0:22 min

Der jüngste Staat Europas hatte 2008 seine Unabhängigkeit erklärt. Serbien, zu dem das Kosovo einst gehörte, erkennt dies nicht an und beansprucht das Gebiet weiterhin.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, unter anderem die heute Xpress am 28.12.2025 ab 15.30 Uhr.

