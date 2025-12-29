Mit dem Start des Feuerwerksverkaufs am 29. Dezember greifen viele zu Böllern und Raketen. Was erlaubt ist und worauf beim Zünden unbedingt zu achten ist.

Kugelbomben, die nur für Profis zugelassen sind, haben in der vergangenen Silvesternacht mehrere Menschen getötet. Solche Böller werden inzwischen auch von Kriminellen als Waffe genutzt. 17.12.2025 | 28:35 min

In welchem Zeitraum dürfen Feuerwerkskörper verkauft werden?

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist in der Regel auf die letzten drei Tage des Jahres (29. bis 31. Dezember) beschränkt. Liegt einer dieser Tage auf einem Sonntag, verschiebt sich der Verkaufsstart auf den 28. Dezember. Ganzjährig erhältlich sind lediglich Feuerwerksartikel der Kategorie F1 (Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen, Knallerbsen oder Tischfeuerwerk). Voraussetzung dafür ist, dass der Verkauf durch dafür zugelassene Händler erfolgt.

Wie erkennt man legale beziehungsweise illegale Feuerwerkskörper?

Legales Feuerwerk in Deutschland ist am CE-Kennzeichen, einer Prüfnummer der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) sowie einer Herstellerregistriernummer zu erkennen. Zudem müssen auf der Verpackung deutschsprachige Gebrauchsanweisungen, Altersangaben und Warnhinweise angegeben sein. Fehlen diese Kennzeichnungen, gilt das Feuerwerk als illegal. Solche Produkte sind nicht geprüft und bergen ein erhöhtes Unfallrisiko, warnt der TÜV-Verband.

Nur für Profis zugelassene Feuerwerkskörper sind online leicht erhältlich. Gefährlich kann die Bestellung zum Beispiel bereits für den Lieferdienst werden. 18.12.2025 | 1:29 min

Vorsicht bei Feuerwerk aus dem Ausland: In Nachbarländern wie Polen oder Tschechien erhältliche Artikel sind in Deutschland weder zugelassen noch erlaubt. Der Import und das Abbrennen nicht genehmigter Feuerwerkskörper können mit Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Wann ist das Zünden von Feuerwerk erlaubt?

Das Zünden von klassischem Silvesterfeuerwerk ist grundsätzlich auf die Silvesternacht begrenzt, also ab 31. Dezember, 18 Uhr bis zum 1. Januar, 7 Uhr.

Sollte man alte Feuerwerkskörper wiederverwenden?

Der TÜV-Verband rät, nur so viel Feuerwerk zu kaufen, wie man auch zum Jahreswechsel abbrennen kann. "Alle pyrotechnischen Stoffe in Feuerwerkskörper sind grundsätzlich chemisch instabil, damit sie möglichst sicher zünden", so Hermann Dinkler, Experte für Brand- und Explosionsschutz beim TÜV-Verband. "Das führt aber auch dazu, dass sich die pyrotechnischen Stoffe im Laufe der Zeit zersetzen und verändern können. Schlimmstenfalls kann das zu einer Erhitzung und einem Brand führen."

Jedes Jahr flammt sie neu auf: die Debatte um das Böller-Verbot. Zwischen Tradition, Freiheit und Sicherheitsbedenken - welche Gefahren bestehen bei illegalen Böllern? 17.12.2025 | 1:48 min

Wie entsorgt man Blindgänger richtig?

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) mahnt, nicht gezündete Feuerwerkskörper (Blindgänger) niemals noch einmal anzuzünden. DFV-Vizepräsident Frank Hachemer unterstreicht: "Am besten sollte man diese mit einer Schaufel in einen gefüllten Wassereimer legen, um ganz sicher zu sein, dass es hier nicht zu einer verspäteten Reaktion kommt."

Welche Auswirkungen haben Feuerwerke auf Wildtiere?

Der Naturschutzbund (NABU) Hessen weist darauf hin, dass Feuerwerke bei Wildtieren enormen Stress bedeuten. Der NABU Hessen mahnt: Die Wildtiere werden aufgeschreckt, können Lärm und Lichtreflexe nicht zuordnen und geraten in absolute Panik. Das Plädoyer: Feuerwerk sollte grundsätzlich nicht in der Nähe von Wäldern gezündet werden. Auch öffentliche Grünanlagen sind ungeeignet, da sich dort viele Vögel und andere Wildtiere zur Nachtruhe aufhalten. Gleiches gilt für private Gärten, Bäume, Hecken und Gebüsche sowie für Seeufer und offene Feldflächen.

Ein allgemeines Böllerverbot? Pyrotechniker sehen das erwartungsgemäß kritisch. Doch immer mehr Konsumenten können sich mit einem Verbot anfreunden. 12.12.2025 | 1:45 min

Wo dürfen Feuerwerke gezündet werden?

Feuerwerk darf nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie von Fachwerk- und Reetdachhäusern gezündet werden. Dieses Verbot gilt bundesweit. Darüber hinaus können Städte und Gemeinden zusätzliche Feuerwerksverbotszonen festlegen, etwa in Innenstädten oder Altstadtbereichen. Welche Regeln gelten, unterscheidet sich je nach Kommune und kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Deshalb sollte man sich vor Silvester über die jeweils geltenden lokalen Bestimmungen informieren.

Wer unterstützt ein Böllerverbot?

Seit langem setzen sich verschiedene Akteure für strengere Regeln beim Silvesterfeuerwerk ein. Zu den prominentesten Initiativen zählt eine Petition der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin für ein bundesweites Böllerverbot, die von mehr als 2,3 Millionen Menschen unterstützt wurde.

Rückblick zu Silvester 2024: Weltweit haben Menschen gefeiert und das neue Jahr begrüßt. An der Akropolis in Athen zeigt sich, wie dank stiller Pyrotechnik und Drohnen Silvester ohne Knallerei aussehen kann. 01.01.2025 | 1:12 min

Aus Sicht der Polizeigewerkschaft GdP sind zwei wichtige Argumente für ein Böllerverbot die fortwährende Gewalt gegen Retter und Hunderte Verletzte. Besonders für "Blaulicht-Berufe" sei Silvester wegen Gefahr durch Böller kein friedliches Fest, so der Chef der Polizeigewerkschaft, Jochen Kopelke, im ZDF-Morgenmagazin. Aus seiner Sicht entwickle sich Silvester seit Jahren in die falsche Richtung. Die Polizei-Stärken würden seit Jahren nur noch hochgefahren.

Daneben existiert das Bündnis #böllerciao, getragen von rund 60 Organisationen aus Umwelt-, Tier- und Gesundheitsschutz sowie ärztlichen Verbänden. Das Bündnis, initiiert unter Federführung der Deutschen Umwelthilfe, besteht seit mehreren Jahren und ist kontinuierlich gewachsen.

Das Silvesterfeuerwerk und seine gesundheitlichen Risiken Aus Sicht von Prof. Andrea Kaifie-Pechmann sind es insbesondere Feinstaubbelastung und Verletzungsrisiko, die das Silvesterfeuerwerk insbesondere im privaten Kreis problematisch machen. Die Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizinerin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg betont: "Wenn man sich so verhält, wie es auf der Verpackung beschrieben ist, kann beim Abbrennen von Feuerwerken eigentlich nichts passieren. Unter Alkoholeinfluss sind viele zu fortgeschrittener Stunde aber nicht mehr in der Lage, Gefahren richtig einzuschätzen. Die größere Risikobereitschaft führt leider immer wieder zu schweren Unfällen."



Hinzu kommt die Feinstaubbelastung. Dem Umweltbundesamt zur Folge ist die Luft an Neujahr mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub vielerorts so hoch belastet, wie sonst an keinem anderen Tag. "Die Feinstaubpartikel sind so klein, dass sie tief in die Bronchien und Lunge und sogar ins Blutsystem eindringen können. Vor allem für Menschen, die Lungen- oder Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen haben, kann das problematisch sein", so Andrea Kaifie-Pechmann.