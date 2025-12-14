Petitionen und Regeln:Wie es um ein Böllerverbot in Deutschland steht
von Markus Aust
Alle Jahre wieder kurz vor Silvester wird über ein Böllerverbot diskutiert. Es gibt einige Petitionen gegen die Knallerei. Kann ein Verbot kommen? Welche Regeln gelten jetzt schon?
Wie ist der Stand bei Petitionen für ein Böllerverbot?
Diverse Akteure engagieren sich seit langem für eine härtere Regulierung, unter anderem die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin. Deren Petition "Bundesweites Böllerverbot, jetzt!" haben auf der Online-Plattform innn.it mittlerweile über 2,3 Millionen Menschen unterschrieben. Die GdP Berlin spricht von "der größten Petition, die jemals in Deutschland gestartet wurde".
Darüber hinaus gibt es die Petition "#böllerciao", hinter der knapp 60 Organisationen, vorwiegend aus Umwelt- und Tierschutz sowie Ärztekammern, stehen. Unter Federführung der Deutschen Umwelthilfe hat sich das Bündnis bereits vor rund acht Jahren geformt und wächst seitdem stetig an.
Warum fordern die Organisationen ein Böllerverbot?
So vielfältig wie die teilnehmenden Organisationen sind auch ihre Motive. Durch das Abbrennen der Sprengkörper werden enorme Mengen an Feinstaub freigesetzt, der nicht nur die Umwelt belastet, sondern besonders bei Kindern Atemwegsprobleme hervorrufen kann.
Zudem gehen mit dem Zündeln zum Jahreswechsel Unfälle einher. Allein in der Silvesternacht vor einem Jahr sind fünf Menschen durch Böller getötet worden, hunderte weitere wurden verletzt. Außerdem lösen die Knallgeräusche bei Haustieren Stress, mitunter bis zu Todesangst, aus.
Wäre ein Böllerverbot in Deutschland rechtlich überhaupt möglich?
Klares Ja. Denn: Genau genommen gibt es das bereits. Das Sprengstoffrecht unterscheidet sogenannte pyrotechnische Gegenstände nach ihrer Gefährlichkeit. Wunderkerzen oder Tischfeuerwerk beispielsweise fallen unter die Kategorie F1 und sind für Jugendliche ab zwölf Jahren das ganze Jahr über frei käuflich.
Typische Raketen, Böller oder Batterien fallen unter die Kategorie F2. Privatpersonen dürfen diese Sprengkörper nach § 23 Sprengstoffverordnung zwischen dem 2. Januar und dem 30. Dezember nicht abbrennen. An gleicher Stelle im Gesetzestext ist für Silvester und Neujahr extra eine Ausnahme für volljährige Personen verankert. Genau diesen Passus möchten Böller-Gegner streichen lassen.
Welche Regeln gelten im Ausland?
In einigen europäischen Ländern wurden die Regeln zuletzt verschärft. In diesem Jahr beschloss Tschechien ein landesweites Böllerverbot im Umkreis von 250 Metern um bestimmte Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser.
Die Niederlande gehen noch einen Schritt weiter: Zum Jahreswechsel 2026/27 gilt ein landesweites Böllerverbot. Ähnlich hat es auch Rumänien verordnet, mit Strafen von umgerechnet bis zu 1.500 Euro. In Frankreich, Österreich, Italien, Irland und der Schweiz gelten bereits strengere Regeln als in Deutschland.
Wie argumentieren Gegner eines Böllerverbots?
Ein flächendeckendes Böllerverbot würde allen das Böllern untersagen und für viele gehören Raketen am Neujahrshimmel einfach zu Silvester. Der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk verweist darauf, dass schwere Verletzungen überwiegend durch Feuerwerk der Kategorien F3 und F4 stammen. Zur Kategorie F4 zählen z.B. sogenannte "Kugelbomben".
Diese Feuerwerkskörper dürfen bereits jetzt nicht an Privatpersonen verkauft werden, kursieren aber illegal. Hier würde ein Verbot der klassischen Silvesterböller wenig Abhilfe schaffen. Der Verband fordert, dass "die Verbreitung illegaler Pyrotechnik eingedämmt wird", beispielsweise durch strengere Strafverfolgung.
Wie reagiert die Politik auf die Petitionen?
Einige Bundesländer (unter anderem Berlin und Bremen) setzen sich schon länger für ein allgemeines Böller-Verbot ein. Zuständig ist Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Im Anschluss an die Innenministerkonferenz Anfang Dezember hieß es, dass sich Dobrindt offen dafür zeige, künftig größere Gebiete als Böllerverbotszonen auszuweisen. Ein pauschales Verbot lehne er aber weiter ab.
Eine Sprecherin teilt auf Anfrage mit, dass das Bundesinnenministerium derzeit mögliche Änderungen der Sprengstoffverordnung prüft. Mit einer Änderung der Regelung ist daher frühstens zum Jahreswechsel 2026/27 zu rechnen.
Markus Aust ist Reporter im ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.
