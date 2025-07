USA: Feuerwerksfabrik explodiert in Kalifornien - Vermisste

Nach einer schweren Explosion in einer Feuerwerksfabrik im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien werden sieben Menschen vermisst. Das teilten die zuständigen Behörden mit.

In dem Areal rund um das Lager bestünde weiterhin Gefahr, weswegen Anwohner nach wie vor nicht zurückkehren dürften. Das Gebiet werde mit Drohnen überwacht.

Kettenreaktion vermutet

"Alligator Alcatraz" lautet der inoffizielle Name für eine neue Abschiebehaftanstalt in Florida. Alligatoren und Sumpflandschaften sollen Inhaftierte von der Flucht anhalten.

Die Explosion hatte sich bereits am Dienstag ereignet. Der Brandschutzchef der örtlichen Behörde, Curtis Lawrence, vermutete eine Kettenreaktion: So könnte ein großes Feuer in einer der Lagerhallen viele weitere entzündet haben, sagte er CBS.