Mit speziellen Traditionen und Bräuchen begehen Europäer Silvester und begrüßen Neujahr. Darunter auch Trauben essen und Putzverbote für mehr Glück. Ein Überblick.

Rote Unterwäsche, zwölf Weintrauben um Mitternacht oder der Donauwalzer: In fünf europäischen Ländern wird der Jahreswechsel mit ganz unterschiedlichen Traditionen gefeiert. 29.12.2025 | 1:20 min

Die Griechen verbringen den Silvester-Abend gerne mit Kartenspielen. In Spanien werden Weintrauben gegessen und in Italien sorgt rote Unterwäsche für Glück in der Liebe. 29.12.2023 | 1:28 min

Europa ist als Kontinent vergleichsweise klein, die Uhrzeiten liegen dicht beieinander. Trotzdem gibt es in den einzelnen Ländern teils ganz unterschiedliche Bräuche für den Silvesterabend. Die meisten Traditionen zielen dabei vor allem auf eins ab: Glück und Wohlstand für das neue Jahr.

Silvestertradition in Griechenland: Neujahrskuchen im neuen Jahr

Griechenland zählt zu den ersten Ländern in Europa, die das neue Jahr begrüßen. Dort gehen die Uhren eine Stunde vor der deutschen Winterzeit. Viele Griechen fordern zum Jahreswechsel das Glück heraus, traditionell mit Karten- oder Würfelspielen.

Brettspiele und Gaming : Warum wir spielen, wie wir spielen Die Gaming-Branche boomt, aber auch Gesellschaftsspiele werden immer beliebter. Was macht den Reiz des Spielens aus? von Jana Sepehr

Nach Mitternacht wird es zusätzlich spannend, wenn der Neujahrskuchen "Vassilopita" angeschnitten wird: Darin befindet sich eine Münze. Wer sie in seinem Kuchenstück findet, wird - so heißt es - ein neues Jahr voller Glück erleben. Ein Brauch, der auch in Osteuropa oder auf dem Balkan üblich ist.

Italienischer Brauch: Rote Unterwäsche und Linsen zu Silvester

Lebensmittel spielen in vielen Traditionen eine Rolle. In Spanien essen die Feiernden um Mitternacht zwölf Weintrauben, eine pro Glockenschlag. Taktgeber ist traditionell die Turmuhr auf der Madrider Puerta del Sol, die sogar live im Fernsehen übertragen wird. Jede Traube symbolisiert dabei einen Monat. Glück bringen sie denjenigen, die sie rechtzeitig verschlingen.

Die Dresdner Semperoper verabschiedet das Jahr mit Musicalmelodien von Bernstein, Gershwin und Porter. Erstmals dirigiert eine Frau das Silvesterkonzert der Sächsischen Staatskapelle. 29.12.2024 | 1:25 min

In Italien sollen Linsengerichte Wohlstand versprechen. Die Hülsenfrüchte stehen für Münzen. Sie werden meist im Kreise der Familie gegessen.

Fürs Liebesglück wird's intimer: Männer und Frauen tragen zum Jahreswechsel dem Brauch nach rote Unterwäsche. Damit es funktioniert, sollte diese aber nicht selbstgekauft sein und nur einmalig getragen werden.

Dänemark: Ansprache durch König

So kulturell vielfältig wie Europa ist, gibt es zahlreiche weitere Silvesterrituale. In Polen ist es unter anderem üblich, nicht zu putzen. Wer sich nicht daran hält, könnte das Glück aus dem Haus kehren.

Die Dänen haben am 31. Dezember regelmäßig einen TV-Termin: Die Neujahrsansprache des Königs, Frederik X. Es ist in der Regel der einzige Anlass, zu dem der König sich live an die Dänen wendet.

"Auld Lang Syne" - ein Lied, das auf ganzer Welt bekannt ist

Schottland gehört - so wie ganz Großbritannien - zu den Ländern, die das neue Jahr in Europa erst etwas später einläuten. Dort ist es eine Stunde nach deutscher Zeit so weit. Hogmanay: So heißt der Jahreswechsel bei den Schotten. Die Feierlichkeiten dafür gehen mehrere Tage und haben ihre Ursprünge bei den Wikingern. Der Höhepunkt ist auch hier der 31. Dezember um Mitternacht. Dann ertönt vielerorts das jahrhundertealte Lied "Auld Lang Syne" - in Gedenken an diejenigen, die im vergangenen Jahr gestorben sind.

Das Lied ist weltberühmt und hat für viele Menschen - auch außerhalb Europas, abseits von Silvester & Co. - eine tiefgehende Bedeutung.

Porto, Mindestlohn, CO2-Preis : Was sich 2025 ändert Wie jedes Jahr stehen auch 2025 Änderungen an: Einiges wird teurer wie Krankenkasse, Mobilität und das Briefporto. Dafür steigen Mindestlohn, Pflegeleistungen und die Rente. von Ebba Petzsche mit Video 1:38