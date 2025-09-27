Nach Sichtung über Schleswig-Holstein:Innenminister Dobrindt: Bedrohung durch Drohnen ist "hoch"
Über Schleswig-Holstein wurden in der Nacht Drohnen beobachtet. Alexander Dobrindt plant eine Reihe von Maßnahmen gegen Drohnen - unter anderem mehr Befugnisse für die Bundeswehr.
Die Bedrohung durch Drohnen in Deutschland ist laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hoch. Deswegen will er die Befugnisse der Bundeswehr im Kampf gegen illegale Drohnenüberflüge deutlich erweitern. "Ich will im Luftsicherheitsgesetz festschreiben, dass die Bundeswehr der Polizei im Inneren Amtshilfe leisten darf - gerade bei Drohnenabwehr-Einsätzen", sagte der Politiker.
Auch soll es der Bundeswehr erlaubt sein, Drohnen abzuschießen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, sie abzuwehren, wie Dobrindt am Dienstag dem ZDF sagte.
Gesetzesänderung wurde wegen Bundestagswahl nicht umgesetzt
Eine entsprechende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes hatte die Ampel-Koalition schon im Januar auf den Weg gebracht. Die Neuregelung sollte den Streitkräften die Anwendung von "Waffengewalt gegen unbemannte Luftfahrzeuge" ermöglichen. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl wurde das aber nicht mehr umgesetzt.
Zuletzt hatten Drohnen in Dänemark stundenlang Flughäfen lahmgelegt, am Freitagabend wurde erneut mindestens eine Drohne entdeckt, diesmal laut Nachrichtenagentur Ritzau am Militärstützpunkt Karup. In der Nacht zum Freitag waren auch in Schleswig-Holstein Flugkörper gesichtet worden.
Dobrindt plant Drohnen-Kompetenzzentrum
Dobrindt nannte als Ziel, ein deutsches Drohnen-Kompetenzzentrum aufzubauen, in dem Bund, Länder und Bundeswehr vernetzt sind. Am Donnerstag hatte der Minister im Bundestag bereits eine Gesetzesreform angekündigt:
Und weiter: "Deswegen werden wir stärker in dieses Wettrüsten investieren, sowohl mit Mitteln der Gestaltung eines neuen Luftsicherheitsgesetzes als auch mit finanziellen Mitteln, und nach dem Grundsatz 'aufspüren, abwehren, abfangen'".
Bereits die Ampel-Regierung hatte kurz vor der Bundestagswahl als Begründung für eine geplante Gesetzesverschärfung angeführt, dass es in Deutschland regelmäßig zu illegalen Flügen unbemannter Drohnen über Einrichtungen der kritischen Infrastruktur komme - also Anlagen für Energie, Telekommunikation, Verkehr oder Industrie. Vorgesehen war nach damaligen Angaben, dass die Bundeswehr bei einem drohenden besonders schweren Unglücksfall die Befugnis erhalten solle, illegal fliegende Drohnen abzuwehren.
Bisher nur begrenzte Möglichkeiten für Bundeswehr
Das Luftsicherheitsgesetz erlaubt der Bundeswehr bisher nur, vergleichsweise milde Mittel einzusetzen. So dürfen die Streitkräfte im Luftraum Luftfahrzeuge abdrängen, zur Landung zwingen, den Einsatz von Waffengewalt androhen oder Warnschüsse abgeben.
Ein Abschuss von Drohnen ist grundsätzlich rechtlich auch möglich, wie die Rechtswissenschaftlerin Verena Jackson von der Universität der Bundeswehr in München am Freitag auf Anfrage betonte. Jedoch müsse dies verhältnismäßig sein und berge zudem erhebliche Gefahren - etwa durch herabfallende Trümmerteile oder explosive Ladung - und werde deshalb bisher kaum in Betracht gezogen.
