Dobrindt will Drohnen "vom Himmel holen"

Die Bedrohung durch Drohnen steigt, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im ZDF-Interview. Er will Drohnen auch abschießen lassen - von Polizei und Bundeswehr.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat auf eine wachsende Gefahr durch Drohnenangriffe hingewiesen. Zwar sei man vorbereitet, sagt Dobrindt im ZDF. Man stelle aber auch fest, dass die Zahl der Drohnen deutlich zunehme - und damit auch die Bedrohungslage.

Dobrindt spricht sich dafür aus, Drohnen effektiv zu bekämpfen - "auf unterschiedlichste Art und Weise".

Man kann versuchen, diese Drohnen vom Kurs abzubringen. Man kann diese Drohnen abfangen. Man kann sie auf unterschiedlichste Art und Weise vom Himmel holen. „ Alexander Dobrindt, CSU

Abschuss von Drohnen möglich?

Das Wettrüsten mache es auch nötig, Drohnen abzuschießen. "Man wird nicht jede Drohne mit einem Netz fangen können", so Dobrindt. Zuständing sollten dafür "Polizei und Bundeswehr gleichzeitig" sein. "Man sollte das im Rahmen einer Verstärkungsmaßnahme möglich machen."

Kritik an der Forderung kommt von Grünen-Politiker Konstantin von Notz. Der Einsatz der Bundeswehr sei "nicht zwingend erforderlich", sagte von Notz im ZDF. Stattdessen brauche man einen besseren Informationsaustausch, Kooperation bei der Drohnenabwehr und moderne Technik.

Expertin sieht Deutschland schlecht aufgestellt

Die Verteidigungsexpertin Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations sieht Deutschland schlecht aufgestellt bei der Abwehr von Drohnen. Es komme vor, dass Drohnen über kritische Infrastruktur flögen, zum Beispiel über Bundeswehr-Trainingsplätze.

Wir wissen in der Regel nicht, wo diese Drohnen herkommen, was sie da eigentlich machen. „ Ulrike Franke, European Council on Foreign Relations

Zwar habe man versucht, der Drohnen "Herr zu werden", habe das aber nicht geschafft. Sie seien nicht abgeschossen worden und irgendwann wieder verschwunden - ohne, dass Informationen gesammelt worden seien.

Drohnen legten Luftverkehr in Kopenhagen lahm

Vorfälle mit Drohnen haben in den vergangenen Tagen mehrfach für Aufsehen gesorgt. In Kopenhagen haben in der Nacht zum Dienstag Drohnen den Flugverkehr lahmgelegt. Ministerpräsidentin Mette Fredriksen sprach vom schwerwiegendsten Angriff auf die kritische Infrastruktur des Landes und legte einen Zusammenhang mit Russland nahe.

Am Dienstag haben die Nato-Staaten Russland für die Verletzung des estnischen Luftraums in der vergangenen Woche verurteilt. Sie betonten, dass sie "alle notwendigen" Mittel einsetzen würden, um sich zu verteidigen.

In Litauen hat das Parlament am Dienstag die Armee ermächtigt, bedrohliche Drohnen schneller und einfacher zu neutralisieren.

