Berichte: Drohnen in Norwegen gesichtet - Flüge umgeleitet

Medienberichte:Drohnen über Norwegen? Flüge umgeleitet
Immer wieder sind in den letzten Tagen Drohnen in den Nato-Luftraum eingedrungen. Nun verursachen weitere Sichtungen in Norwegen laut Berichten Umleitungen von Flugzeugen.
Wegen mutmaßlicher Drohnensichtungen in Norwegen sind Medienberichten zufolge mehrere Flüge umgeleitet worden.
Ein Flugzeug auf dem Weg von der Hauptstadt Oslo zum Flughafen Bardufoss in der nördlichen Provinz Troms habe am späten Abend umkehren müssen, berichtete unter anderem der Sender NRK unter Berufung auf die Airline Norwegian. Der Flughafen sei demnach vorübergehend geschlossen worden.
- Drohnen-Abwehr: Möglichkeiten und Risiken im Überblick
- Luftverteidigung im Aufbau: Was Europa jetzt für die Drohnen-Abwehr braucht
Ursprung der Drohnen unklar
Bereits zuvor waren am Sonntag Berichten zufolge auch in der Provinz Nordland weiter südlich Drohnen innerhalb der Sperrzone am Flughafen Brønnøysund gesichtet worden. Auch in dem Fall sei ein Flug umgeleitet worden, berichtete NRK unter Berufung auf den Flughafenbetreiber Avinor. Der mögliche Ursprung der Drohnen war demnach zunächst noch unklar.
Seit Tagen herrscht bereits im Nachbarland Dänemark Drohnenalarm, nachdem mehrere Drohnen an Flughäfen gesichtet worden waren. Der gesamte dänische Luftraum wird daher bis zum kommenden Freitag für zivile Drohnenflüge gesperrt.
Hintergrund ist der EU-Gipfel, der in dieser Woche in Kopenhagen stattfindet, wie das Transportministerium mitteilte. Ab Montag seien in Dänemark alle zivilen Drohnenflüge verboten.
Mehr zu den Drohnenvorfällen im Nato-Luftraum
- Interview
Luftverteidigung im Aufbau:Was Europa jetzt für die Drohnen-Abwehr brauchtmit Video
Nach Sichtung über Schleswig-Holstein:Innenminister Dobrindt: Bedrohung durch Drohnen ist "hoch"mit Video
Spionage? Ermittlungen laufen:Verdächtige Drohnen über Schleswig-Holsteinmit Video
Wiederholter Alarm an Flughäfen:Drohnen-Vorfälle: Dänemark schaut auf deutsche Grenzemit Video