EU-Gipfel in Dänemark: Von der Leyen will Drohnenwall für Europa

EU-Kommissionspräsidentin:Von der Leyen will Drohnenwall "für gesamten Kontinent"

|

Wegen der Bedrohung durch russische Drohnen fordert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besseren Schutz - auch über die osteuropäischen Länder hinaus.

Ursula von der Leyen und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen beim EU-Gipfel in Kopenhagen.

Die EU-Staaten suchen nach den jüngsten Luftraumverletzungen durch Russland nach einem gemeinsamen Kurs. In Kopenhagen steht dabei auch die Debatte um einen Drohnenwall im Fokus.

Quelle: epa

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will angesichts der Gefahr durch russische Drohnen ein sogenanntes Drohnenwall-System in ganz Europa errichten.

Die Ostflanke sei zwar "derzeit am meisten exponiert", die Vision müsse aber "sehr, sehr viel umfassender" sein, sagte von der Leyen am Mittwoch nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Kopenhagen.

EU-Spitze in Kopenhagen

Der EU-Gipfel in Kopenhagen berät darüber, wie sich Europa künftig besser gegen Russlands hybride Kriegsführung wappnen kann. Dabei spielen Drohnen eine immer größere Rolle.

02.10.2025 | 2:31 min

Von der Leyen fordert "360-Grad-Ansatz"

Das System zur Abwehr unbemannter Flugobjekte müsse "ein Schutzschild für unseren gesamten Kontinent" sein, betonte sie. Von der Leyen sprach in dem Zusammenhang von einem "360-Grad-Ansatz".

Bei dem Treffen ging es unter anderem darum, wie die verschiedenen Verteidigungsfähigkeiten etwa beim Drohnenwall an der EU-Ostflanke besser gebündelt werden können.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) kommt in Begleitung seiner Delegation und Sicherheitskräften am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York zu einem Pressestatement am 27.09.2025 in New York, USA.

Es gibt weitere Drohnen-Sichtungen in Europa. Außenminister Wadephul berät in Warschau mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen über Europas Sicherheit und die Unterstützung der Ukraine.

29.09.2025 | 1:55 min

Drohnenüberflüge sorgen für Aufsehen

In den vergangenen Wochen hatten die Nato-Länder Polen, Estland und Rumänien das Eindringen russischer Drohnen oder Militärflugzeuge in ihren Luftraum gemeldet.

Zwar wurden die Drohnen nicht identifiziert, doch vermuten mehrere europäische Regierungen - vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine - Russland hinter den Vorfällen. Moskau bestreitet jedwede Verwicklung.

Quelle: AFP
