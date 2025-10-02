EU-Gipfel in Dänemark: Von der Leyen will Drohnenwall für Europa

EU-Kommissionspräsidentin:Von der Leyen will Drohnenwall "für gesamten Kontinent"
Wegen der Bedrohung durch russische Drohnen fordert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besseren Schutz - auch über die osteuropäischen Länder hinaus.
Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will angesichts der Gefahr durch russische Drohnen ein sogenanntes Drohnenwall-System in ganz Europa errichten.
Die Ostflanke sei zwar "derzeit am meisten exponiert", die Vision müsse aber "sehr, sehr viel umfassender" sein, sagte von der Leyen am Mittwoch nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Kopenhagen.
Von der Leyen fordert "360-Grad-Ansatz"
Das System zur Abwehr unbemannter Flugobjekte müsse "ein Schutzschild für unseren gesamten Kontinent" sein, betonte sie. Von der Leyen sprach in dem Zusammenhang von einem "360-Grad-Ansatz".
Bei dem Treffen ging es unter anderem darum, wie die verschiedenen Verteidigungsfähigkeiten etwa beim Drohnenwall an der EU-Ostflanke besser gebündelt werden können.
Drohnenüberflüge sorgen für Aufsehen
In den vergangenen Wochen hatten die Nato-Länder Polen, Estland und Rumänien das Eindringen russischer Drohnen oder Militärflugzeuge in ihren Luftraum gemeldet.
Zwar wurden die Drohnen nicht identifiziert, doch vermuten mehrere europäische Regierungen - vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine - Russland hinter den Vorfällen. Moskau bestreitet jedwede Verwicklung.
Mehr zu den Drohnen-Vorfällen
- Interview
EU-Spitze berät über Ukraine und Drohnen:Vor Gipfel: Strack-Zimmermann fordert mehr EU-Führung von Merzvon Katia Rathsfeld
Sichtung über Schleswig-Holstein:Drohnen sollen Kraftwerk, Klinik und Werft ausgespäht habenmit Video
- Update
Update am Morgen:Trumps ewiger Frieden und ein Drohnenwall für Europavon Andreas Klinnermit Video
- Interview
Luftverteidigung im Aufbau:Was Europa jetzt für die Drohnen-Abwehr brauchtmit Video