Die Auswahl an Gesichtsmasken ist groß. Wichtig ist, den Hauttyp zu kennen und den Bedürfnissen entsprechend das richtige Produkt zu wählen.

Wer kennt sie nicht: Tage, an denen die Haut fahl aussieht, spannt oder einfach gestresst wirkt. Eine Gesichtsmaske soll dann wahre Wunder bewirken - vorausgesetzt, sie passt zum Hauttyp und zur momentanen Hautsituation.

Das Angebot an Gesichtsmasken ist groß. Doch welche Maske kann eigentlich was? Uta Janisch, Vorsitzende des Bundesberufsverbandes der KosmetikerInnen e. V., erklärt die Unterschiede und hilft bei der Orientierung.

Die richtige Maske für jeden Hauttyp

Uta Janisch, Bundesberufsverband der KosmetikerInnen in Deutschland e. V. (BBVKD)

Inhaltsstoffe in Gesichtspflege-Produkten

Gesichtsmasken richtig anwenden

Vor jeder Gesichtsmaske sollte die Haut gereinigt und wenn möglich leicht gepeelt werden - am besten mit einem milden enzymatischen Peeling oder einer Peel-off-Maske, so Janisch. Denn: Sind die abgestorbenen Hautschüppchen entfernt, können Wirkstoffe besser eindringen. Eine Maske sollte in der Regel ein- bis zweimal pro Woche angewendet werden.