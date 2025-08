Das in Schmerzmitteln gängige Diclofenac gehöre ebenfalls zu den NSAR, deren schmerzstillende Wirkung gut belegt ist. Dennoch bewertete Öko-Test Salben mit Diclofenac bestenfalls mit "befriedigend", da der Wirkstoff - eine halogenorganische Verbindung - ein echtes Umweltproblem darstelle. Diclofenac wird in auffallend hohen Konzentrationen in Oberflächengewässern nachgewiesen, wodurch besonders Fische geschädigt werden.