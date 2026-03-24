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Ratgeber

Falschgeld erkennen: Wie es auch ohne technische Hilfsmittel geht

Falschgeld erkennen:Bargeld auf Echtheit prüfen: So geht der Geldschein-Check

von André Tebbe

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Gefälschte Scheine sind seltener geworden, doch kleine Stückelungen tauchen inzwischen häufiger auf. Wie man Blüten erkennt und warum Bargeld aus dem Supermarkt recht sicher ist.

50-Euro-Schein wird auf Echtheit im Automatem geprüft.

Die Zahl gefälschter Banknoten in Deutschland ist gesunken. Das teilt die Bundesbank mit. Gleichzeitig wird bargeldloses Bezahlen immer beliebter. Was für Verbraucher wichtig ist.

05.03.2026 | 0:46 min

Im vergangenen Jahr belief sich der finanzielle Schaden, der durch Falschgeld in Deutschland verursacht wurde, auf ungefähr vier Millionen Euro. Das ist immerhin ein Rückgang um 500.000 Euro gegenüber dem Vorjahr, aber trotzdem noch der zweithöchste Wert seit 2017. "Die deutlich niedrigere Schadenssumme ist auf einen spürbaren Rückgang der Fälschungen von 100- und 200-Euro-Banknoten zurückzuführen", erläuterte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz.

Denn die Fälscher haben ihren Schwerpunkt verlegt - hin zu Geldscheinen mit geringerem Geldwert. So reagieren sie auf den Umstand, dass viele Händler 100- und 200-Euro-Scheine entweder gar nicht mehr akzeptieren oder zumindest genauer hinschauen und auf Echtheit prüfen.

verschiedene Geldscheine zu sehen - 20 Euro, 100 Euro, 50 Euro

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Wie erkennt man gefälschte Banknoten?

Als Verbraucher hat man in der Regel kein Prüfgerät zur Hand. Trotzdem lassen sich auch ohne technische Hilfsmittel ein paar Checks durchführen. "Fühlen - Sehen - Kippen" sind hierbei die Schlüsselbegriffe, die der Leiter des Nationalen Analysezentrums für Falschgeld der Deutschen Bundesbank, Sven Bertelmann, erläutert.

Der Spezialist betont, dass der Abgleich mit einer zweifelsfrei echten Banknote aufschlussreich sei und immer mehrere Sicherheitsmerkmale geprüft werden sollten, um die Echtheit zu belegen. Insbesondere eine fehlende Griffigkeit des Papiers, ein fehlendes Wasserzeichen oder ein fehlender Farbwechseleffekt der sogenannten Smaragdzahl fielen oft sofort auf.

Die meisten gefälschten Banknoten können bei aufmerksamer Betrachtung leicht erkannt werden.

Sven Bertelmann, Falschgeldspezialist, Deutsche Bundesbank

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Bargeld auf Echtheit überprüfen: Fühlen, sehen, kippen

Fühlen: Banknotenpapier besteht aus Baumwolle und fühlt sich griffig und fest an. Zudem sind Teile des Druckbilds (Riffelungen am Rand, Hauptmotiv, große Wertzahl auf der Vorderseite oben) mit dem sogenannten Stichtiefdruckverfahren gedruckt und daher fühlbar.

Sehen: Der Gesamteindruck der Banknote muss stimmen. Zudem bieten sich hier eine Überprüfung des Wasserzeichens im Weißfeld sowie des Hologrammstreifens, insbesondere des Porträtfensters ab der 20-Euro-Note sowie des Sicherheitsfadens an.

Kippen: Die Smaragdzahl auf der Vorderseite unten links wechselt beim Kippen die Farbe von grün zu blau und ein Lichtbalken geht auf und ab. Zum Falschgeld-Check gibt es auch ein Erklär-Video der Deutschen Bundesbank.

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Statt Geldautomat: Wie sicher ist Bargeld aus dem Supermarkt?

"Es sind keine Fälle bekannt, in denen Falschgeld an einer Supermarktkasse ausgezahlt wurde", sagt Sven Bertelmann. Dies läge natürlich auch im Eigeninteresse der Kassierer, denn die Weitergabe von Falschgeld wäre problematisch für sie, erläutert Bertelmann.

In einer App der Sparkasse ist die Option "Geld senden" zu sehen.

Europäische Banken wollen das Zahlungssystem Wero weiter ausbauen. Bisher ist es wenig bekannt, soll aber eine Alternative zu Paypal bieten. Ob es sich durchsetzt, ist noch unklar.

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Falschgeld und Bargeldnutzung

Bemerkenswert ist noch die Tatsache, dass das Falschgeldaufkommen nicht eins zu eins mit der Bargeldnutzung korreliert. In den letzten Jahren stiegen die bargeldlosen Zahlungen durch diverse Anbieter wie Google Pay, Apple Pay und PayPal enorm an. Trotzdem stieg das Aufkommen von Falschgeld bis 2024 stetig. Erst danach konnte ein Rückgang diagnostiziert werden.

Aktuell wird das europäische Bezahl-System Wero, das bislang nur für den privaten Zahlungsverkehr optimiert ist, weiter vorangetrieben. Ziel ist der Einsatz im Handel und im Online-Shopping.

André Tebbe ist Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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Quelle: Mit Material von dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 05.03.2026 ab 09:05 Uhr.

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