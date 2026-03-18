Waren Oma und Opa Nazis? NSDAP-Akten online durchsuchen

Millionen NSDAP-Karteikarten stehen kostenlos zur Verfügung - online in den USA und beim Bundesarchiv. Worauf man bei der Recherche der eigenen Familiengeschichte achten sollte.

Das US-Nationalarchiv hat Millionen NSDAP-Mitgliedskarteien erstmals im Netz veröffentlicht. Recherchen zu einzelnen Personen können auch auf Antrag vom Bundesarchiv übernommen werden. 18.03.2026 | 0:52 min

Wer sich auf Spurensuche in der eigenen Familiengeschichte begibt, stößt auf alte Namen, Daten und Fotos. Archive können spannende Einblicke in vergangene Generationen eröffnen - werfen aber oft auch Fragen auf. Etwa dann, wenn sich Hinweise auf eine NSDAP-Mitgliedschaft von Vorfahren finden.

Wie geht man mit solchen Daten um, und wie gelingt eine systematische Recherche der eigenen Familiengeschichte? Schließlich sind die Nachforschungen nicht ohne Tücken. Worauf Sie bei der Archivsuche achten sollten.

12,7 Millionen Digital-Akten beim Bundesarchiv

Die erste Anlaufstelle für die Recherche zu Akten aus der NS-Zeit ist in Deutschland das Bundesarchiv. In Berlin-Lichtenberg liegen mehr als 12,7 Millionen Akten aus dieser Ära. Dazu gehören sowohl die Zentralkartei als auch die sogenannten Gaukarteien, in denen die Mitglieder nach Parteibezirk und Wohnort sortiert wurden.

Ein Teil der Dokumente wurde in den Kriegsjahren zerstört - aber das Bundesarchiv hat Zugriff auf alle noch erhaltenen Karteien. „ Elmar Kramer, Bundesarchiv

Die Recherche übernehmen dort erfahrene Archivare: "Anträge nehmen wir über unsere Webseite an, mindestens benötigt werden der Name, Vorname und das Geburtsdatum der betreffenden Person", erklärt Elmar Kramer vom Bundesarchiv gegenüber ZDFheute. Je mehr weitere Informationen vorliegen, desto leichter fällt die Recherche.

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Auskunfts-Schutzfristen in Deutschland

Vor zwei Jahren wurden alle Karteien im Bundesarchiv digitalisiert - allerdings sind sie noch nicht vollständig öffentlich zugänglich. "Das liegt an Schutzfristen der Persönlichkeitsrechte", so Kramer, "die bei NS-Recherchen 100 Jahre nach der Geburt oder zehn Jahre nach dem Tod einer Person liegen."

Erst nach Ablauf der Fristen dürften alle Informationen der Akten veröffentlicht werden.

NS-Aktenbestände beim Bundesarchiv:

ca. 12,7 Mio. Karteikarten der Zentralen NSDAP-Mitgliederkartei

ca. 1,3 Mio. Parteikorrespondenzen

ca. 240.000 Personenakten des Rasse- und Siedlungshauptamtes-SS

ca. 350.000 Personalunterlagen von SS-Angehörigen

ca. 550.000 Personalunterlagen von SA-Angehörigen

Personalunterlagen von Umsiedlern (Einwandererzentralstelle Litzmannstadt)

Personenakten der Reichskulturkammer

Dokumente wie dieses bringen Archivrecherchen hervor: Auf der Karteikarte der NSDAP sind mehrere Umzüge der Person vermerkt. Quelle: National Archives, Washington D.C.

NSDAP-Akten im US-Nationalarchiv einsehbar

Etwas weniger genau mit den Schutzrechten nimmt es offenbar das US-amerikanische Nationalarchiv. Auch dort kann man auf NSDAP-Karteien zugreifen - auch jene, die in Deutschland noch nicht öffentlich sind.

Dass auch die USA Zugriff auf die Dokumente haben, liegt daran, dass sie in den 1990er-Jahren alle Karteien auf Mikrofilm abfotografierten, ehe die Dokumente in den Besitz des Bundesarchivs übergingen. Seit Ende Februar steht der Datensatz kostenlos online zur Verfügung - allerdings ist die Navigation nicht ganz selbsterklärend.

So funktioniert die NSDAP-Recherche im US-Nationalarchiv Mit der Suchmaske wird der gesamte Mikrofilm durchsucht. Es empfiehlt sich also, nach dem Muster "NACHNAME, VORNAME" zu recherchieren - in dieser Reihenfolge sind die Namen auch in den Karteien vermerkt. Für eine genaue Filterung hilft es unter Umständen, den Namen in Anführungszeichen zu setzen. Auch nach Wohnorten, Adressen oder Geburtsdaten (Format: TT.MM.JJ) kann gesucht werden. Die Suchergebnisse sind sortiert nach Zentralkartei (MFKL) und Ortsgruppen-/Gaukartei (MFOK). Das Kürzel, zum Beispiel "Number D0105", hilft bei der Orientierung zu allen Nachnamen in der jeweiligen Datei - in diesem Beispiel ist es das 105. Bild auf dem Filmstreifen der mit D beginnenden Nachnamen. Per Direktklick auf ein Suchergebnis gelangen Sie zum entsprechenden Mikrofilm. Es öffnet sich eine neue Seite, an deren rechten Rand die Bilderserie als Miniaturen angezeigt werden. Grün hinterlegte Miniaturen enthalten Ihren Suchbegriff. Klicken Sie auf die Miniaturen, um das Foto groß angezeigt zu bekommen. Prüfen Sie unbedingt auch manuell die Bilder vor, nach oder zwischen den grünen Miniaturen: Häufig ist die Texterkennung ungenau.

Bundesarchiv: 75.000 NS-Anfragen pro Jahr

Um zu klären, welche Rolle die eigenen (Ur-)Großeltern im Dritten Reich spielten, ist also nach wie vor einige Mühe und Fleißarbeit nötig. Das US-Archiv kann einen guten Ausgangspunkt bieten - doch für Informationen zu Mitgliedschaften in SA oder SS bietet sich weiterhin allein das Bundesarchiv an.

"Wir bekommen mehr als 75.000 Anfragen pro Jahr zu den Bereichen Nationalsozialismus, Wehrmacht, NSDAP und anderen", sagt auch Bundesarchiv-Experte Kramer. Welche Erkenntnisse die Archive liefern, hängt dabei von jedem Einzelfall ab - und von der ganz persönlichen Einordnung der hinterbliebenen Familien.