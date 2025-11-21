Der Sohn des "Schlächters von Polen" rechnet bei "Lanz" mit seinem Vater ab. Von Schuld der Nazis zu sprechen, wo man eigentlich Deutsche sagen sollte, sei eine "Verschwiemelung".

80 Jahre nach Beginn der Nürnberger Prozesse befürwortet Niklas Frank die Hinrichtung seines Vaters, eines Generalgouverneurs der Nazis im besetzten Polen. "Wobei ich grundsätzlich gegen die Todesstrafe bin, aber meinem Vater gönne ich sie rundherum", sagt Frank.

Der damals Siebenjährige hatte erlebt, wie sein Vater Hans Frank vor dem Kriegsverbrechertribunal von Nürnberg schuldig gesprochen und am 16. Oktober 1946 gehängt worden war. Der Sohn des sogenannten "Schlächters von Polen" trug am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" ein Foto seines Vaters bei sich, das ihn kurz nach seinem Tod auf einer Bahre liegend zeigt. Das Foto betrachtend sagte Frank: "Er grinst, der Hund."

Frank: "Warum hast du mitgemacht?"

Den heute 86-Jährigen hat eine Frage immer umgetrieben: "Warum hast du mitgemacht? Das werde ich mein Leben lang nicht verstehen." Sein Vater sei altkatholisch aufgewachsen, sei sogar Ministrant gewesen und habe in der Weimarer Republik Jura studiert.

Er hat also von Herz, Seele und Verstand genau wissen müssen: Das ist ein Verbrecher-Regime. Und er hat nicht nur daran teilgenommen, sondern es selbst auch vorangebracht. „ Niklas Frank, Zeitzeuge

Frank sieht daher klare Verantwortlichkeiten. "Das waren nicht die 'Nazis'. (...) Dieser Begriff der 'Nazis', wo man eigentlich 'Deutsche' sagen sollte, ist für mich die erste Verschwiemelung in unserer Art, die Sache nicht wirklich wahrhaben zu wollen."

Frank: Vater log mich an

Hans Frank, früher Weggefährte Adolf Hitlers und ehemaliger Generalgouverneur im besetzten Polen während des Zweiten Weltkriegs, war wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt worden. Im Nürnberger Gefängnis erlebte Niklas Frank seinen Vater als "großen Lügenbold". Der zum Tode Verurteilte habe seinem Sohn vom nächsten gemeinsamen Weihnachtsfest erzählt:

Ich saß wirklich da und sagte mir: Warum lügst du? Du weißt doch, dass du gehängt wirst. „ Niklas Frank, Zeitzeuge

Dem damals Siebenjährigen war klar: "Das wird der einzige und letzte Besuch, bevor er gehängt wird. Und da war das für mich als Kind unheimlich enttäuschend."

Ambos: "Individuelle Verantwortlichkeit" im Völkerrecht

Am 20. November 1945 hatte im Nürnberger Justizpalast ein Jahrhundertprozess begonnen. Erstmals wurden deutsche Politiker, Militärs und NS-Funktionäre für den Angriffskrieg, Kriegsverbrechen und den Massenmord in Vernichtungslagern zur Verantwortung gezogen.

Völkerrechtler Kai Ambos erläutert die gesellschaftliche und juristische Dimension der Nürnberger Prozesse bei Markus Lanz Quelle: ZDF/Markus Hertrich

Die Anklageschrift umfasste 85 Seiten, allein die Verlesung dauerte anderthalb Tage. Die zentralen Anklagepunkte: Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Völkerrechtler Kai Ambos erklärte:

Die Verbrechen werden nicht von abstrakten Entitäten begangen, von Kollektiven, sondern von Menschen aus Fleisch und Blut (...) - das ist natürlich die Kernaussage seit Nürnberg. „ Kai Ambos, Professor für Straf- und Völkerrecht, Universität Göttingen

Der "Grundsatz individueller Verantwortlichkeit" sei mit dem Nürnberger Prozess ins Völkerrecht übertragen worden, erläuterte Ambos. "Alles, was danach gekommen ist - bis zum Internationalen Strafgerichtshof, bis zu dem Ad-hoc-Tribunal Jugoslawien und alle möglichen Tribunale - berufen sich auf Nürnberg."

Claussen: Angeklagte "sehr heterogene Gruppe"

Historikerin Henrike Claussen beschrieb die Angeklagten des ersten Nürnberger Prozesses als "sehr heterogene Gruppe". Reichsmarschall Hermann Göring habe sich von Anfang an als "zweiter Mann im Staate" inszeniert. Er sei seinen Mitangeklagten, dem Gericht und den Anklägern gegenüber "sehr dominant" aufgetreten und habe versucht, gemeinsame Absprachen mit den anderen Angeklagten zu treffen.

Diese alten Machtstrukturen, diese alten Hierarchien (...) bleiben vorhanden. „ Henrike Claussen, Historikerin

Unter den Angeklagten hätten sich Lager gebildet, erläutert Claussen. Sie hätten versucht, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben: "Alle haben auf 'nicht schuldig' plädiert."