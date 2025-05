In den Tagen vor dem 2. Mai tobte in Berlin eine der verheerendsten Schlachten des Krieges. Die Rote Armee rückte in die Stadt vor. Die Wehrmacht wehrte sich verzweifelt. Adolf Hitler , der mit den Nationalsozialisten die Welt mit Krieg und Massenmord überzogen hatte, nahm sich am 30. April das Leben. Hunderttausende Zivilistinnen und Zivilisten wurden eingekesselt, auch die siebenjährige Marianne und ihre Mutter: