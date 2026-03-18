Fallstricke bei Immobilien vermeiden:Wohnungskauf: Darauf sollten Sie achten
von Friederike Trumpa
Wohnungsbesichtigung, Gutachter, Kaufberatung: Damit der Traum von der eigenen Immobilie nicht zum finanziellen Albtraum wird, lässt sich schon im Vorfeld einiges beachten.
Ein finanzielles Polster geschaffen, die Traumwohnung entdeckt - und trotzdem unsicher, ob man den Kauf wagen soll? Wie sich Mängel erkennen und spätere Probleme möglichst schon vor dem Kauf vermeiden lassen, erklärt Esther aus dem Kahmen, Sachverständige für Immobilienbewertung.
Die Expertin rät, sich schon bei der Besichtigung Zeit zu nehmen und mit wachem Auge Raum für Raum durchzugehen.
Wohnungsbesichtigung: Diese Punkte prüfen
Bei der Besichtigung sollte man vor allem auf Flecken an den Wänden und Decken achten. Sie könnten Hinweise auf Undichtigkeiten und Feuchteschäden geben. Ein Grund für Schimmelbildung könne falsches Lüftungsverhalten sein. "Es kann aber auch ein Hinweis auf eine Abdichtungsproblematik sein", so aus dem Kahmen. Auch Balkone sollten auf mögliche Wasserschäden überprüft werden.
Fallen bei der Besichtigung größere Mängel auf - etwa Wasserschäden im Keller- oder Dachgeschoss - empfiehlt die Sachverständige, ein Fachunternehmen hinzuzuziehen, um die Schäden genauer untersuchen zu lassen.
Häufige Mängel bei Immobilien
Risse in der Fassade oder an den Wänden seien Mängel, die häufiger auftreten, so Esther aus dem Kahmen. Sollte es sich um erhebliche Risse handeln, ist gegebenenfalls Vorsicht geboten. Je nach Baujahr der Immobilie könne zudem Asbest verbaut sein. Asbest kann dann kritisch werden, wenn später an Bauteilen gearbeitet werden muss.
Achten sollte man laut der Sachverständigen zudem auf das Baujahr der Heizung sowie den Zustand der Fenster und der Bäder. Letztere könnten noch funktionstüchtig sein, aber nicht mehr modernen Wohnansprüchen genügen. Sind Modernisierungen nicht offensichtlich, sollte man sich gezielt erkundigen, was wann erneuert worden ist.
Möchte man selbst in der Wohnung leben, rät die Sachverständige, auch auf das Bauchgefühl zu achten: Fühle ich mich wohl oder gibt es ein Störgefühl?
Freunde und Sachverständige hinzuziehen
"Wenn möglich, vereinbaren Sie einen zweiten Besichtigungstermin und gehen Sie gegebenenfalls nicht allein zur Besichtigung", rät die Expertin. Ein weiteres Augenpaar könne helfen, einen möglichst neutralen Blick auf die Wohnung zu erhalten. Wer einen Architekten oder eine Handwerkerin im Bekanntenkreis hat, kann möglicherweise von deren Fachwissen profitieren. Eine Kaufberatung mit Preiseinschätzung können sie in der Regel jedoch nicht abgeben, so aus dem Kahmen.
Wer eine sogenannte Wertermittlung wünscht, sollte sich an einen Gutachter oder Sachverständigen wenden. Die Immobilie bereits im Vorhinein von einem Sachverständigen unter die Lupe nehmen zu lassen, könne helfen, unerwarteten Kosten und einem unangemessenen Kaufpreis vorzubeugen.
So läuft eine Kaufberatung mit einem Sachverständigen ab
Sachverständige fordern in der Regel zunächst alle Unterlagen an, die Kaufinteressenten vom Makler oder Verkäufer erhalten haben. "Sachverständige können die Bewertung zunächst nur auf Basis dieser Dokumente vornehmen, es sei denn, sie bekommen eine Vollmacht des Verkäufers", erklärt aus dem Kahmen. Mit einer solchen Vollmacht lassen sich weitere Unterlagen von verschiedenen Stellen anfordern wie Baulasten-Auskünfte, Anliegerbescheinigung oder Grundbuchauszug. Darin seien oft Informationen enthalten, die wertrelevant sein könnten.
In die Bewertung fließt neben dem Alter des Gebäudes auch die Lage des Grundstücks ein. Dabei wird geprüft, ob das Grundstück erschlossen und beispielsweise von der Straße aus erreichbar ist. Weitere Aspekte sind unter anderem die Grundrissgestaltung sowie das Alter der technischen Ausstattung und des baulichen Zustandes der Immobilie.
Sachverständige begleiten die Kaufinteressenten auch zum Besichtigungstermin. Die Werteinschätzung erfolgt im Anschluss, je nach Wunsch der Kaufinteressenten schriftlich oder mündlich. Die Kosten für eine mündliche Einschätzung beginnen bei etwa 500 Euro netto. Im Verhältnis zum Kaufpreis sei das eher eine geringe Ausgabe, so Esther aus dem Kahmen.
Friederike Trumpa ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
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