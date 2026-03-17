Der Goldpreis bewegt sich im Frühjahr 2026 auf hohem Niveau. Ist es richtig, jetzt zu verkaufen? Worauf man achten sollte, um beim Goldverkauf den gewünschten Preis zu erzielen.

Viele Goldankäufer und Antiquitätenhändler versprechen, Bestpreise für Goldschmuck zu bieten. Wer Gold, Schmuck oder Münzen verkaufen möchte, sollte auf diese Kriterien achten. 23.02.2026 | 1:56 min

Der Goldpreis schwankt minütlich. Doch im längerfristigen Trend verzeichnet er einen stetigen Anstieg, der 2025 nochmal an Fahrt aufnahm. Bei volatilen Wertanlagen wie Gold lässt sich der perfekte Zeitpunkt zum Verkauf aber nicht genau vorhersagen.

Christian Urban, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Nordhein-Westfalen (NRW), schätzt die aktuelle Situation folgendermaßen ein: "Trotz der unklaren weiteren Kursentwicklung liegt der Goldkurs auf einem enorm hohen Niveau. Wer also ohnehin mit dem Gedanken spielt, alte Schätze zu verkaufen, für den gab es in der Vergangenheit sicherlich viele schlechtere Zeitpunkte."

Was es bei Gold als Wertanlage zu beachten gibt Gold wirft keine Zinsen oder Dividenden ab. Gewinne lassen sich allein über steigende Kurse realisieren. Da Gold in US-Dollar gehandelt wird, hat auch der Euro-Dollar-Wechselkurs Einfluss auf die Gewinne. Nur auf Gold als Geldanlage zu setzen, ist riskant. Als Beimischung kann es aber gewinnbringend sein. Beim Kauf von physischem Gold empfehlen sich Goldbarren oder Anlagemünzen. Sie kann man, anders als zum Beispiel Schmuck, leichter wieder verkaufen.

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Gold sicher verkaufen

Ob Onlinehändler, Banken, Scheideanstalten, Juweliere oder Pfandhäuser: Wer Gold verkaufen möchte, hat viele Optionen. Wichtig ist vor allem, dass man sich mehrere Angebote einholt. "Maßgeblich zur Bewertung eines Angebotes ist natürlich ein angemessener Preis. Weitere Kriterien sind eine seriöse Zahlungsabwicklung. Auch der generelle Eindruck vom Händler zählt", erklärt Urban.

Es sei grundsätzlich ratsam, beim Verkauf nicht allein zu sein und darauf zu bestehen, dass die Schmuckstücke in Ihrem Beisein geprüft werden. Und natürlich sollten Sie Ihr Gold nicht aus der Hand geben, ohne dass die Bezahlung sichergestellt sei, so Urban.

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Seriöse Händler erkennen

Damit man die Seriosität von Händlern besser bewerten kann, listet der Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels zertifizierte Betriebe auf, die zu bestimmten Qualitätsstandards verpflichtet sind: "Es handelt sich dabei aber nicht um ein staatliches Prüfzeichen, sondern um ein verbandseigenes Qualitätssiegel. Deshalb bietet die Zertifizierung einen Hinweis auf Seriosität, ersetzt aber nicht die eigene Prüfung des Anbieters und seines Angebotes", ergänzt Urban. Achtung: Käufer, die plötzlich vor der Haustür stehen, sind in der Regel nicht seriös.

Seriöse Händler nennen transparente Ankaufpreise, erklären die Wertermittlung und drängen nicht zum sofortigen Verkauf. „ Christian Urban, Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW

Vor allem beim Online-Verkauf sollte man sich von der Seriosität des Händlers überzeugen. "Es kann sein, dass Sie nach Versand des Goldes nie wieder etwas vom Händler hören oder dieser echtes Gold als Fälschung deklariert. Auch eine unrealistisch niedrige Bewertung sowie Verzögerung des Rückversandes sind denkbar", warnt Christian Urban. Auch bei seriösen und zertifizierten Online-Anbietern empfehlen sich Vorsichtsmaßnahmen. Dokumentieren Sie Gewicht und Zustand vor dem Versand, im Zweifel mit einer weiteren Person als Zeuge.

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Den Goldwert bestimmen

Der Wert des Goldes lässt sich mit einer einfachen Rechnung überprüfen: Goldgehalt (erkennbar an der Gravur) mal Gewicht mal Goldpreis pro Gramm. Sollte keine Gravur vorhanden sein, kann man den Goldwert auch bei zertifizierten Scheideanstalten oder Juwelieren prüfen lassen. Ein Goldankäufer wird nie den kompletten Goldwert bezahlen. Übliche Abschläge liegen zwischen acht und 15 Prozent des aktuellen Wertes. Angebote, die stark davon abweichen, sind mit Vorsicht zu genießen.

Wissenswertes über Legierungen und Goldpreis

Gravuren geben den Goldanteil in Promille an 333: Ein Drittel (33,3 Prozent) des Gesamtgewichts besteht aus Gold (acht Karat).

585: 58,5 Prozent Goldanteil ist die häufigste Legierung bei Schmuck (14 Karat).

750: 75 Prozent Goldanteil (18 Karat)

999: "reines" Gold beziehungsweise sehr hoher Goldanteil, üblich bei Barren und vielen Münzen (24 Karat) Infos zum Goldpreis Der Goldpreis ist in der Regel pro Unze angegeben. Für die Umrechnung in Gramm teilt man den Preis pro Unze durch den Faktor 31,1. Der aktuelle Goldpreis findet sich online auf Finanzportalen oder bei Edelmetallhändlern.

Bei großen Goldmengen oder besonderen Stücken kann ein professionelles Gutachten sinnvoll sein, um sich abzusichern und besser verhandeln zu können. "Beim Verkauf von Goldschmuck erhalten Sie nur den materiellen Wert. Die Handwerkskunst und der emotionale Wert werden im Regelfall nicht vergütet. Zu klären ist auch, ob eventuell enthaltene Edelsteine bezahlt werden", erklärt Urban. Mit diesem Wissen steht dem Goldverkauf nichts mehr im Wege.

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