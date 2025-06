Putzmittel und andere Chemikalien sollten unbedingt so gelagert werden, dass sie für Kinder nicht erreichbar sind. Dazu gehören nicht nur starke chemische Reiniger, sondern auch WC-Steine, Spülmaschinentabs und Waschmittel. Am besten lagert man sie daher in den oberen Schrankfächern oder in Schubladen mit Kindersicherung.