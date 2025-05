Der Blick in deutsche Gemeinden zeigt große regionale Unterschiede. So ist besonders in vielen ostdeutschen Orten die Katholikenquote gering. Auch in größeren Städten sind tendenziell weniger Menschen in einer Glaubensgemeinschaft. Das gilt für die katholische wie die evangelische Kirche gleichermaßen. Tippen Sie sich durch die Karte für weitere Details.