Wahl von Papst Leo XIV.: Was doch nicht so geheim blieb

Eigentlich ist das Konklave in der Sixtinischen Kapelle geheim. Doch viele Details der Papstwahl sind mittlerweile bekannt.

Beim Einzug ins Konklave verpflichten sich die Kardinäle zur Verschwiegenheit über alles, was im Zusammenhang mit der Papstwahl steht. Doch wie bei den vergangenen Konklaven sind nach wenigen Tagen viele Details bekannt.

In Hintergrundgesprächen oder offiziellen Pressekonferenzen geben Kardinäle Informationen preis. Schnell fügt sich ein Bild zusammen über die rund 24 Stunden in der Sixtinischen Kapelle. Kardinal Robert Francis Prevost hatte demnach bereits im ersten Wahlgang am Mittwochabend eine große Zahl von Stimmen auf sich vereint.