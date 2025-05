Papst Leo XIV. warnt in seiner ersten Messe vor Glaubensverlust

Papst Leo XIV. hat seine erste Messe gefeiert. Darin mache er deutlich, dass ihm "der Glaubensverlust in der heutigen Zeit große Sorgen bereitet", so ZDF-Vatikan-Experte Erbacher.

In seiner ersten Predigt im neuen Amt hat Leo XIV. "den Fokus auf die Kirche gelegt", sagt Jürgen Erbacher, Leiter der ZDF-Redaktion Religion und Leben. Das neue Kirchenoberhaupt habe deutlich gemacht, dass ihm "der Glaubensverlust in der heutigen Zeit große Sorgen bereite, der Mangel an Glauben oft dramatische Begleiterscheinungen" habe. Erbacher sagt weiter:

Was gestern schon beim ersten Auftritt deutlich wurde, dieser Papst möchte eine missionarische Kirche, weil er überzeugt ist, dass der Glaube an Gott für eine gute Zukunft der Menschen wichtig ist. „ Jürgen Erbacher, ZDF-Redaktion Religion und Leben

Zugleich, so der Kirchen-Kenner, hatte das neue Kirchenoberhaupt auch "eine klare Botschaft an die, die Leitungsämter in der Kirche innehaben: Sie sollten sich klein machen."

Leo XIV.: Glaube heutzutage als etwas "Absurdes" angesehen

Der Glaubensverlust, so Leo XIV., habe oft "dramatische Begleiterscheinungen: Dass etwa der Sinn des Lebens verloren geht, die Barmherzigkeit in Vergessenheit gerät, die Würde des Menschen in den dramatischsten Formen verletzt wird, die Krise der Familie und viele andere Wunden, unter denen unsere Gesellschaft nicht unerheblich leidet".

Der Glaube werde in der heutigen Zeit als etwas "Absurdes" angesehen, als etwas für "schwache und wenig intelligente Menschen". Dem Glauben würden vielfach andere Dinge vorgezogen wie Technologie, Geld, Erfolg, Macht und Vergnügen, sagte Leo. Auch die Figur von Jesus Christus wird nach seinen Worten oftmals nur als "charismatischer Anführer oder Übermensch" angesehen. Dies sei ein "faktischer Atheismus", betonte das neue Oberhaupt der katholischen Kirche.

In solchen Umfeldern, "in denen Gläubige verspottet, bekämpft, verachtet oder bestenfalls geduldet und bemitleidet werden", sei es nicht leicht, das Evangelium zu bezeugen und zu verkünden.

Er warb dafür, gerade an diesen Orten den Glauben zu verbreiten.

Leo XIV. dankt Kardinälen auf Englisch

Vor seiner Predigt richtete sich Leo, der erste Papst aus den USA , in englischer Sprache an die Kardinäle. Sie hätten ihn dazu berufen, "das Kreuz zu tragen und gesegnet zu sein mit dieser Aufgabe", sagte er über seine Wahl.

Und ich weiß, dass ich auf jeden Einzelnen von euch zählen kann, mit mir zu gehen, wenn wir weiterhin als Kirche, als Gemeinschaft von Freunden Jesu, als Gläubige die frohe Botschaft verkünden, das Evangelium verkünden. „ Papst Leo XIV.

Prevost wurde am 14. September 1955 in Chicago (Illinois) geboren. Der Augustiner war lange Jahre in Peru tätig, 2015 wurde er zum Bischof von Chiclayo ernannt.

2023 holte ihn Papst Franziskus nach Rom und ernannte ihn zum Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe und zum Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Im September desselben Jahres erhob ihn Franziskus in den Kardinalsstand.

Papst hat straffen Terminplan

Der Papst ist das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit. Die Gläubigen blicken mit Spannung darauf, wie Leo die katholische Kirche prägen wird.

In den kommenden Tagen hat der neue Papst einen straffen Terminplan: Am Sonntag wird er sich etwa zur Mittagszeit für das traditionelle Gebet Regina Coeli auf dem Balkon des Petersdoms der Öffentlichkeit zeigen.

