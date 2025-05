Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, ist zuversichtlich, dass unter dem neuen Papst Leo XIV. Reformen in der Kirche fortgesetzt werden. Schon in seiner ersten Ansprache habe das neue Kirchenoberhaupt das Stichwort "Synodale Kirche" deutlich genannt, sagte Bätzing der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Der neue Papst setzt darauf und macht deutlich, dass das weitergeht, was Franziskus begonnen hat." Deshalb sehe er auch positiv auf die Fortsetzung des Reformprozesses in Deutschland, dem Synodalen Weg, so der Limburger Bischof.

Gleichzeitig warnte er davor, den neuen Papst als "Kopie" seines Vorgängers zu sehen. Papst Franziskus sei "eine Ausnahmeerscheinung" gewesen, sagte Bätzing. "Insofern war ich dankbar dafür, wie er sich schon beim ersten Auftritt präsentiert hat, nämlich als Papst in der Reihe aller Päpste. So wird er, glaube ich, seinen eigenen Stil finden."