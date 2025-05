Naomi Campbell glänzt auf dem roten Teppich der Cannes-Premiere von "Fuori". Das Model begeistert in schwarzem Tüllkleid mit goldenen Applikationen und selbstbewusstem Auftritt.

Naomi Campbell gehört seit mehr als 30 Jahren zu den internationalen Topmodels. Heute wird sie 55 Jahre alt. Zwei Tage vor ihrem Geburtstag schritt sie über den roten Teppich in Cannes.

Naomi Campbell: Was ihren besonderen Stil ausmacht und wie Kollegin und Wegbegleitrerin Karolina Kurkova sie beschreibt.

In Cannes geglänzt - bei der Met Gala abwesend

Bei der glamourösen Met Gala Anfang Mai in New York, organisiert von Anna Wintour, war Naomi Campbell in diesem Jahr nicht. Eigentlich ist sie Dauergast auf dem wichtigen Mode-Event und es gab im Vorfeld der Gala Gerüchte um ein Zerwürfnis zwischen "Vogue"-Chefredakteurin Wintour und dem Model.