Überraschungsgast auf Usher's Bühne

von Ulrich Langer 03.04.2025 | 17:10 |

Bei seinem Konzert in London performt der amerikanische Sänger nicht allein. Denn Supermodel Naomi Campbell überrascht die Fans mit einem Auftritt in knappem Glitzerkleid auf der Bühne in London.