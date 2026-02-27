Aus fünf gewählten Reform UK-Abgeordneten im britischen Unterhaus wurden acht: Weil Mitglieder der konservativen Tory-Partei überlaufen. Reform-Chef Farage nimmt sie gerne auf.

Wie der Rechtspopulist Nigel Farage an die Macht will

Mehr als 20 Mitglieder der Tory-Partei sind mittlerweile zu Reform UK übergelaufen. Reform-Chef Nigel Farage stellte kürzlich ein Schattenkabinett auf - mit Ex-Tories an vorderster Front. Quelle: dpa

Mit großem Tamtam inszeniert Farage fast wöchentlich seine Neuzugänge: Robert Jenrick war Staatsminister für Einwanderung gewesen in der letzten Tory-Regierung unter dem glücklosen Premierminister Rishi Sunak. Dessen Migrationspolitik ging ihm nicht weit genug. Jenrick trat zurück, scheiterte später am Versuch, Parteivorsitzender zu werden.

Vom rechten Toryflügel kommt auch Suella Braverman zu Reform UK. Als Innenministerin wird sie 2023 von Sunak entlassen, nachdem sie die Polizei kritisiert hatte - als zu nachgiebig gegen pro-palästinensische Demonstranten.

Auch der ehemalige Tory-Parteivorsitzende Nadhim Zahawi ist nun bei Reform im Boot. Wegen einer Steueraffäre war er 2023 entlassen worden. Sie sind die Promis unter den Überläufern. Rund 20 weitere Tory-Abgeordnete sind Reform längst beigetreten. Und sie warten dort auf mehr.

In Großbritannien holt Nigel Farage Regierungserfahrene der Torie-Partei in seine rechtspopulistische Reform UK, obwohl seine Kernbotschaft ist, dass die etablierte Politik versagt. 25.02.2026 | 2:04 min

Das Schattenkabinett von Reform UK

Weil Nigel Farage offenbar nicht damit zufrieden ist, sich bei jeder Gelegenheit bereits als nächsten Premierminister auszurufen, stellte er kürzlich auch ein Schattenkabinett auf. An vorderster Front die Ex-Tories, die schon mal an einer Regierung beteiligt waren.

Seit langem führen wir in den Umfragen mit einem durchschnittlichen Vorsprung von bis zu 10 Prozent. Eigentlich sind wir die Stimme der Opposition gegen die Labour-Regierung. „ Nigel Farage am 17.02.26 bei der Vorstellung seines "Schattenkabinetts"

Um die 300 Sitze würde Reform UK jetzt gewinnen - so die Umfragen. Nur fünf Wahlkreise waren es im Juli 2024, als zuletzt landesweit gewählt wurde. Das scheint Konservative zu locken, die raus wollen aus ihrer schwächelnden Partei und noch von einer eigenen Karriere im politischen Rampenlicht träumen.

Zehntausende Wutbriten demonstrierten in London gegen Migration. Die ehemalige Brexit-Partei "Reform UK" von Nigel Farage befeuert die Debatte nach dem Vorbild von Donald Trump. 17.09.2025 | 6:23 min

Stimmungstests für Labour

Nachdem Premierminister Starmer kürzlich nach einem innerparteilichen Putsch nur knapp am Rücktritt vorbeigeschrammt war, stehen er und Labour schon wieder auf der Probe: Jetzt bei einer Nachwahl in einem traditionellen Labour-Wahlkreis, Gorton and Denton bei Manchester. Und Anfang Mai bei Regionalwahlen in Schottland und Wales.

Dort dürfte sich auch zeigen, wieviel Rückenwind Reform UK mit seinen neuen Polit-Stars wirklich hat. Sie eint, dass sie alle bei den Torys erfolglos strandeten. Skeptiker quer durch alle Lager glauben, dass der politische Spieler Farage sich diesmal verzockt haben könnte.

Nigel Farage läuft mit so bekannten Gesichtern aus der Konservativen Partei Gefahr, mit deren gescheiterter Regierungsarbeit in Verbindung gebracht zu werden. „ Lucy Fisher, Journalistin Financial Times

Kein guter Look - heißt es hämisch bei Labour: Reform wirke zunehmend wie eine noch schlimmere Fortsetzung von 14 Jahren Tory-Regierung. Auch viele Tories machen keinen Hehl aus ihrer Freude, die Ex-Parteifreunde an Farage losgeworden zu sein.

Epstein-Skandal in Großbritannien : Starmers Stabschef tritt zurück - rettet das den Premier? Die Epstein-Affäre erreicht die Downing Street und erhöht den Druck auf Starmer. Rettet den britischen Premier der Rücktritt seines Stabschefs? mit Video 2:16

Konservative "Drama-Queens"

Selbst Tory-Chefin Kemi Badenoch musste öffentlich loswerden, dass ihre Partei ohne die Drama-Queens, wie sie sie nennt, die nur Probleme verursacht hätten, besser dran sei. Als Reform sein neues Schattenkabinett feiert, können sich Reporter die Frage nicht verkneifen, wie die Partei denn sicherstellen wolle, dass nicht das gleiche "Psychodrama" noch einmal zur Aufführung käme.

Ganz einfach, sagt Nigel Farage.

Wenn Leute sich schlecht benehmen oder illoyal sind, werden sie nicht lange hier bleiben. Wir werden das nicht tolerieren. Aber wir werden Meinungsverschiedenheiten hinter verschlossenen Türen austragen. „ Nigel Farage, Reform UK

Ein bemerkenswerter Vorsatz im politischen Geschäft. Nigel Farage könnte volles Risiko gehen mit seinem Kurs. Und müsse wachsam sein, sagen die, die früher mit den neuen Reform-Spitzen zusammen gearbeitet haben.