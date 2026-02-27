Konservative Überläufer in Großbritannien:Wie der Rechtspopulist Nigel Farage an die Macht will
von Hilke Petersen, London
Aus fünf gewählten Reform UK-Abgeordneten im britischen Unterhaus wurden acht: Weil Mitglieder der konservativen Tory-Partei überlaufen. Reform-Chef Farage nimmt sie gerne auf.
Mit großem Tamtam inszeniert Farage fast wöchentlich seine Neuzugänge: Robert Jenrick war Staatsminister für Einwanderung gewesen in der letzten Tory-Regierung unter dem glücklosen Premierminister Rishi Sunak. Dessen Migrationspolitik ging ihm nicht weit genug. Jenrick trat zurück, scheiterte später am Versuch, Parteivorsitzender zu werden.
Vom rechten Toryflügel kommt auch Suella Braverman zu Reform UK. Als Innenministerin wird sie 2023 von Sunak entlassen, nachdem sie die Polizei kritisiert hatte - als zu nachgiebig gegen pro-palästinensische Demonstranten.
Auch der ehemalige Tory-Parteivorsitzende Nadhim Zahawi ist nun bei Reform im Boot. Wegen einer Steueraffäre war er 2023 entlassen worden. Sie sind die Promis unter den Überläufern. Rund 20 weitere Tory-Abgeordnete sind Reform längst beigetreten. Und sie warten dort auf mehr.
Das Schattenkabinett von Reform UK
Weil Nigel Farage offenbar nicht damit zufrieden ist, sich bei jeder Gelegenheit bereits als nächsten Premierminister auszurufen, stellte er kürzlich auch ein Schattenkabinett auf. An vorderster Front die Ex-Tories, die schon mal an einer Regierung beteiligt waren.
Um die 300 Sitze würde Reform UK jetzt gewinnen - so die Umfragen. Nur fünf Wahlkreise waren es im Juli 2024, als zuletzt landesweit gewählt wurde. Das scheint Konservative zu locken, die raus wollen aus ihrer schwächelnden Partei und noch von einer eigenen Karriere im politischen Rampenlicht träumen.
Stimmungstests für Labour
Nachdem Premierminister Starmer kürzlich nach einem innerparteilichen Putsch nur knapp am Rücktritt vorbeigeschrammt war, stehen er und Labour schon wieder auf der Probe: Jetzt bei einer Nachwahl in einem traditionellen Labour-Wahlkreis, Gorton and Denton bei Manchester. Und Anfang Mai bei Regionalwahlen in Schottland und Wales.
Dort dürfte sich auch zeigen, wieviel Rückenwind Reform UK mit seinen neuen Polit-Stars wirklich hat. Sie eint, dass sie alle bei den Torys erfolglos strandeten. Skeptiker quer durch alle Lager glauben, dass der politische Spieler Farage sich diesmal verzockt haben könnte.
Kein guter Look - heißt es hämisch bei Labour: Reform wirke zunehmend wie eine noch schlimmere Fortsetzung von 14 Jahren Tory-Regierung. Auch viele Tories machen keinen Hehl aus ihrer Freude, die Ex-Parteifreunde an Farage losgeworden zu sein.
Konservative "Drama-Queens"
Selbst Tory-Chefin Kemi Badenoch musste öffentlich loswerden, dass ihre Partei ohne die Drama-Queens, wie sie sie nennt, die nur Probleme verursacht hätten, besser dran sei. Als Reform sein neues Schattenkabinett feiert, können sich Reporter die Frage nicht verkneifen, wie die Partei denn sicherstellen wolle, dass nicht das gleiche "Psychodrama" noch einmal zur Aufführung käme.
Ganz einfach, sagt Nigel Farage.
Ein bemerkenswerter Vorsatz im politischen Geschäft. Nigel Farage könnte volles Risiko gehen mit seinem Kurs. Und müsse wachsam sein, sagen die, die früher mit den neuen Reform-Spitzen zusammen gearbeitet haben.
