US-"Friedensplan": Merz telefoniert mit Trump

"Vertrauensvolles" Telefonat:Merz spricht mit Trump über US-Plan für Ukraine
Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Dabei sei es um den Plan der USA für die Ukraine gegangen. Das Gespräch sei "vertrauensvoll" gewesen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat erstmals mit US-Präsident Donald Trump über den sogenannten Friedensplan der USA für die Ukraine gesprochen.
Das Telefonat sei "vertrauensvoll und verbindlich" gewesen und es seien "nächste Schritte" der Abstimmung auf Ebene der Berater verabredet worden, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius anschließend. Merz werde nun die europäischen Partner darüber informieren.
Merz ist den Angaben zufolge der erste europäische Nato-Verbündete der USA, der mit Trump über den hoch umstrittenen 28-Punkte-Plan gesprochen hat. Das Telefonat soll etwa 15 Minuten gedauert haben.
US-"Friedensplan": Merz spricht mit Trump
Die Europäer waren von dem Vorstoß Trumps überrascht worden. Sie arbeiten nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen nun an einem eigenen Vermittlungspapier, das noch in Abstimmung sei.
Beim G20-Gipfel in Johannesburg werde es weitere Gespräche geben. Dort werden neben dem Bundeskanzler unter anderen der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erwartet.
