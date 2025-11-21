US-"Friedensplan": Merz telefoniert mit Trump

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Dabei sei es um den Plan der USA für die Ukraine gegangen. Das Gespräch sei "vertrauensvoll" gewesen.

Merz spricht mit Trump über US-Plan für Ukraine

Kanzler Merz will nun die europäischen Partner über das Telefonat mit US-Präsident Trump informieren. (Archivbild) Quelle: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat erstmals mit US-Präsident Donald Trump über den sogenannten Friedensplan der USA für die Ukraine gesprochen.

Das Telefonat sei "vertrauensvoll und verbindlich" gewesen und es seien "nächste Schritte" der Abstimmung auf Ebene der Berater verabredet worden, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius anschließend. Merz werde nun die europäischen Partner darüber informieren.

Merz ist den Angaben zufolge der erste europäische Nato-Verbündete der USA, der mit Trump über den hoch umstrittenen 28-Punkte-Plan gesprochen hat. Das Telefonat soll etwa 15 Minuten gedauert haben.

Der von US-Präsident Donald Trump vorgelegte Friedensplan für die Ukraine und Russland beinhaltet auch die Abtretung ukrainischer Gebiete. Claudia Bates und Armin Coerper berichten. 21.11.2025 | 2:28 min

US-"Friedensplan": Merz spricht mit Trump

Die Europäer waren von dem Vorstoß Trumps überrascht worden. Sie arbeiten nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen nun an einem eigenen Vermittlungspapier, das noch in Abstimmung sei.

Beim G20-Gipfel in Johannesburg werde es weitere Gespräche geben. Dort werden neben dem Bundeskanzler unter anderen der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erwartet.

