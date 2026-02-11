Update am Morgen: Vier Jahre Krieg - Ukraine im Fokus

Guten Morgen,

man darf sich schon ein bisschen die Augen reiben, bei dem, was gerade mit der traditionsreichen "Washington Post" passiert. Im Auftrag ihres Besitzers (und neuen Trump-Freundes) Jeff Bezos warf das Blatt im Zuge einer Entlassungswelle auch die Ukraine-Reporterin raus - offenbar während diese vom täglich durch russische Bomben erzeugten ukrainischen Schreckenswinter berichtete.

Abgesehen davon, dass sich grundsätzlich die Frage stellt, ob Kriegs- und Krisenberichterstattung aus erster Hand in diesen Zeiten der richtige Ort für Einsparungen ist, hätte der Zeitpunkt kaum schlechter gewählt sein können. Denn aktuell schaut die Welt nicht nur wegen der von Russland planvoll und unerbittlich betriebenen Zerstörung ziviler Infrastruktur verstärkt auf die Ukraine, sondern auch, weil sich der Großüberfall der russischen Armee auf das Land gerade zum vierten Mal jährt.

ZDF auslandsjournal

Nachdem die Welt wochenlang dem Aufmarschieren russischer Truppen an den Grenzen zur Ukraine zugesehen und bis zum Schluss an einen großen Bluff geglaubt hatte, begann der Angriff, den der Kreml schnell als "Kampf gegen Nazis" verkaufte, in den Morgenstunden des 24. Februars 2022. Seitdem übersteigt die Zahl der Toten und Verwundeten auf beiden Seiten alle Befürchtungen - die viel zu vielen zivilen Opfer vor allem auf ukrainischer Seite eingeschlossen.

Wie tief die Wunden sind, die dieser Krieg schlägt, warum ein Atomkraftwerk mitentscheidet über einen möglichen Waffenstillstand, wie die Angst vor Krieg auf Europa übergreift und wo die Russen nun Kriegsfolgen spüren - all das betrachten wir heute in einem "auslandsjournal Spezial" zum Krieg in der Ukraine. Es berichten unsere Korrespondentinnen aus der Ukraine, aus Estland und aus Russland.

Und welche Chancen kommende Woche die Gespräche über einen Waffenstillstand bieten, das analysiert der auslandsjournal-Podcast "Der Trump-Effekt".

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Tote bei russischem Angriff nahe Charkiw: Bei einem russischen Angriff in der Stadt Bohoduchiw westlich der ukrainischen Metropole Charkiw wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region vier Menschen getötet. Unter den Toten seien drei Kleinkinder, teilt Oleh Syniehubow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zudem sei ein 34-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine 74-jährige Frau wurde verletzt.

Macron will direktes Gespräch mit Putin: Frankreichs Präsident Macron fordert, dass Europa im Ukraine-Krieg wieder direkt mit Putin spricht. Das dürfe nicht an die USA delegiert werden. Russland ist nach Kremlangaben bereit zur Wiederaufnahme des Dialogs mit Frankreich auf Ebene der Präsidenten.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Treffen der EU-Verteidigungsminister / Nationalfeiertag in Iran / Start der Fashion Week

EU-Verteidigungsminister treffen sich in Brüssel: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius trifft sich heute mit seinen Amtskollegen. Im Mittelpunkt der Gespräche werden aber die Hilfen für die Ukraine stehen.

Trump und Netanjahu beraten über Iran-Streit: US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kommen in Washington zusammen, um über das weitere Vorgehen im Streit mit Iran zu beraten. Dort wird heute der Jahrestag der Islamischen Revolution von 1979 gefeiert.

Fashion Week startet in New York: Sie zählt zu den vier bedeutendsten Modewochen der Welt: die New York Fashion Week, die heute beginnt. Präsentiert werden die Highlights der Herbst- und Winterkollektionen für dieses Jahr.

Ausführlich informiert

ZDFheute live vom 10.02.2026

EU-Politiker fordern Ermittlungen durch europäische Behörden im Fall um den US-Sexualstraftäter Epstein. Welche Möglichkeiten haben EU-Behörden? ZDFheute live hat die Hintergründe analysiert.

Olympische Winterspiele

10.02.2026 | 5:16 min

Für die deutschen Biathlon-Frauen - Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian - geht es heute ab 14:15 Uhr um olympische Medaillen. Besonders Weltmeisterin Franziska Preuß will in ihrer letzten Saison kurz vor ihrem Karriereende endlich eine Einzelmedaille gewinnen.

Bei den Nordischen Kombinierern möchte ebenfalls einer kurz vor dem Karriereende noch einmal nach olympischen Medaillen greifen: Olympiasieger Vinzenz Geiger, der auch beim heutigen Wettkampf als Medaillenkandidat am Start ist.

Beim Rodeln wollen die deutschen Doppel-Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt ihren Titel von vor vier Jahren aus Peking verteidigen. Bei den Frauen kämpfen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina um Gold.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Grafik des Tages

10.02.2026 | 0:36 min

Wie viel verdiene ich, wenn ich neu im Job bin? Das hat der Stepstone-Gehaltsreport für mehr als 2.000 Berufe ausgewertet. Das Video zeigt eine Auswahl von Verdiensten in komplexen Spezialistentätigkeiten - das sind Jobs, für die eine Meister- oder Technikerausbildung, ein gleichwertiger Fachschul- oder Hochschulabschluss oder eine entsprechende Berufserfahrung benötigt wird.

Zahl des Tages

112

Die 112 ist in 44 europäischen Ländern die offizielle Notrufnummer. Dazu gehören alle Mitgliedstaaten der EU, sowie 16 weitere innerhalb Europas. Auch in einigen anderen Ländern wie Südafrika oder Costa Rica erreicht man mit der 112 den Notruf. Über den "Europäischen Tag des Notrufs 112" berichtet heute auch die ZDF-Sendung "Volle Kanne".

Sehenswert

ZDFheute Xpress vom 10.02.2026, 13:32 Uhr. 10.02.2026 | 1:43 min

Sie sind das berühmteste Duo der britischen Animationsgeschichte: Wallace und Gromit. Das Londoner Victoria und Albert Museum ermöglicht jetzt in einer Ausstellung einen Blick hinter die Kulissen von Stop-Motion-Animationen.

Gesagt

Viele Menschen haben das Essen verlernt – sie können nur noch schlucken. „ Paul Bocuse, Spitzenkoch

Vor 100 Jahren wurde der französische Spitzenkoch Paul Bocuse geboren.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch bleibt der Himmel meist bedeckt. Immer wieder regnet es, in der Südwesthälfte teils länger anhaltend. Ganz im Norden kann es auch schneien, in Vorpommern ist Glatteis durch gefrierenden Regen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen ein Grad auf Rügen und 14 Grad am Oberrhein.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

