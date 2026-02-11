Mehrere und Verletzte Tote nach Schüssen an Schule in Kanada

Bei einem Schusswaffenangriff in der Provinz British Columbia werden mindestens sieben Menschen getötet. In einem nahegelegenen Haus entdeckt die Polizei weitere Tote.

Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen an Schule in Kanada

Nach einem Schusswaffenangriff an einer Schule in Kanada mit mehreren Toten und rund zwei Dutzend Verletzten ermittelt die Polizei auf Hochtouren. (Symbilbild) Quelle: dpa

In einer Schule in der kanadischen Gemeinde Tumbler Ridge ist es zu einem Schusswaffenangriff gekommen. Mindestens sieben Menschen wurden getötet und etwa zwei Dutzend verletzt, wie die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia mitteilte.

Der mutmaßliche Schütze sei ebenfalls tot, erklärte die Polizei. Es wird angenommen, dass die Person sich selbst das Leben nahm.

Polizei findet mehrere Opfer am Tatort

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 13:20 Ortszeit (21:20 Uhr MEZ) über Schüsse an einer weiterführenden Schule informiert und habe bei Ankunft mehrere Tote entdeckt. Zwei weitere Leichen, die nach ersten Ermittlungen mit dem Vorfall in Verbindung stehen, seien in einem Haus gefunden worden.

Zwei Verletzte seien per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Person erlag ihren Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus. Etwa 25 weitere Personen würden wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt.

Motiv und Hintergründe noch unklar

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Über den Hintergrund der Tat und das mögliche Motiv war zunächst nichts bekannt. Auch zur Identität der Opfer machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Kanadische Medien berichteten, es handele sich um eine Täterin. Die Polizei äußerte sich dazu bislang nicht. Die Polizei ging nicht von weiteren Verdächtigen aus. Eine anhaltende Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

Es sei eine "sich rasch entwickelnde und dynamische Lage" gewesen, erklärte der Kommandant der örtlichen Polizei, Ken Floyd.

Das war ein unglaublich schwieriger und emotionaler Tag für unsere Gemeinde. „ Ken Floyd, Polizei

Abgeordneter äußert sich vor Reportern

Der Peace River South School District teilte am Dienstag mit, dass sowohl die Schule als auch die Grundschule in Tumbler Ridge unter einen Lockdown gestellt wurden und ein Sicherheitsprotokoll zur Sicherung der Gebäude in Kraft trat.

Larry Neufeld, ein Abgeordneter im Parlament von Britisch Columbia, der dort Peace River South vertritt, sagte vor Reportern:

Wir verstehen, dass einige Leute auf der Suche nach ihren Angehörigen sind, aber bitte, bitte kehren Sie nach Hause zurück und bleiben Sie dort, um sich in Sicherheit zu bringen. „ Larry Neufeld, Abgeordneter im Parlament von British Columbia

Schulische Gewalttaten in Kanada selten

Tumbler Ridge liegt mehr als 1.000 Kilometer nördlich von Vancouver. Auf der Webseite der Provinzregierung wird die Tumbler Ridge Secondary School mit 175 Schülern von der siebten bis zur zwölften Klasse aufgeführt. Amokläufe an Schulen sind in Kanada selten.

Quelle: dpa, AP, AFP