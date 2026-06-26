  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

USA-Iran-Konflikt: US-Armee meldet Angriffe auf iranische Ziele

Trotz vereinbarter Waffenruhe:US-Armee: Haben Ziele in Iran angegriffen

|

US-Präsident Trump wirft Iran vor, gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen zu haben. Kurz darauf griff das Militär nach eigenen Angaben Ziele in Iran an.

Frachtschiffe, darunter Massengutfrachter und Stückgutfrachter, liegen vor der Küste vor Anker, vor Bandar Abbas, Iran

Die USA werfen Iran einen Bruch der Waffenruhe vor und reagieren mit Angriffen als Vergeltung auf Attacken in der Straße von Hormus (Archivbild).

Quelle: dpa

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben trotz vereinbarter Waffenruhe Angriffe gegen Iran durchgeführt. Dies sei eine Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag, die die USA Iran zuschreiben, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) mit. Es seien iranische Raketen- und Drohnenlager sowie Radaranlagen an der Küste ins Visier genommen worden.

Aus der iranischen Stadt Sirik wurden iranischen Berichten zufolge in der Nacht zu Samstag Explosionsgeräusche gemeldet. Das berichteten unter anderem das Staatsfernsehen Irib und der Sender Press TV. Die Stadt nahe der Straße von Hormus war bereits in der Vergangenheit immer wieder Ziel von US-Angriffen.

Trump: Verstoß gegen Waffenruhe

"Die ungerechtfertigte Aggression iranischer Streitkräfte gegen die Handelsschifffahrt stellte einen klaren Verstoß gegen die Waffenruhe dar", betonte das US-Militär. Zudem habe es die freie Schifffahrt gefährdet.

Schaltgespräch Gökdemir Stamm

Der Deal zwischen USA und Iran sei "ein äußerst wackliges Gerüst", sagt ZDF-Korrespondent Andreas Stamm. Zudem gäbe es konträre Aussagen beider Seiten zum iranischen Atomprogramm.

22.06.2026 | 1:54 min

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Iran vorgeworfen, gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben. Wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social schrieb, startete Iran mindestens vier Drohnenangriffe gegen Schiffe in der Straße von Hormus. Eine der Drohnen habe ein Frachtschiff getroffen. Der Frachter konnte demnach aber seine Fahrt trotz Schadens fortsetzen.

Britische Behörde bestätigt Schäden an Frachter

Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte mit, ein "unbekanntes Projektil" habe die Brücke des Schiffes beschädigt. Laut der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) war durch den Angriff auch die Evakuierung von rund 11.000 Seeleuten zum Erliegen gekommen, die auf Schiffen in der Straße von Hormus festsitzen.

Der Vorfall vor der Küste Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien.

Handelsschiffe liegen in der Nähe von Khasab, einer Kleinstadt im Norden Omans, in der Straße von Hormus.

Ein Frachtschiff vor Omans Küste ist mutmaßlich von einer iranischen Drohne angegriffen worden. Die Weltschifffahrtsorganisation stoppte daraufhin die Evakuierungen rund um die Straße von Hormus.

26.06.2026 | 0:21 min

Washington und Teheran hatten sich jüngst auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Kriegs und auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus geeinigt. Nach den jüngsten Angriffen war zunächst unklar, was daraus sowie aus noch anstehenden tiefergehenden Verhandlungen wird. Bei diesen sollte es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm gehen.

Aktuelle Meldungen zum Iran-Krieg im Liveblog:

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa, AFP, Reuters
Über den Iran-Krieg berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, im heute journal update am 22.06.2025 ab 21:45 Uhr.
Themen
IranUSA

Mehr zum Iran-Krieg

  1. Ein kleines Motorboot passiert ankernde Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas, Iran (Archivfoto)

    Gespräche in der Schweiz abgeschlossen:Iran will Hormus-Kontrolle behalten und verwehrt IAEA Zutritt

    mit Video3:31
  2. Dieses mit MODIS des NASA-Satelliten Terra am 5. Februar 2025 aufgenommene Bild zeigt den Golf von Oman und die Makran-Region im Süden Irans und im Südwesten Pakistans sowie die Straße von Hormuz und die Nordküste Omans.
    FAQ

    Iran droht mit Seeweg-Sperrung:Warum die Hormus-Route wichtig für den Handel ist

  3. US-Vizepräsident Vance (rechts) gibt dem pakistanischen Generalstabschef, Feldmarschall Asim Munir (links), neben dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif (Mitte) die Hand

    Weitere Verhandlungen auf Arbeitsebene:Gespräche zwischen Iran und USA vorerst beendet

    mit Video3:13
  4. Außenminister Marco Rubio beobachtet, wie Israels Botschafter in den USA, Yechiel Leiter und Libanons Botschafter in den USA, Nada Hamadeh ein Rahmenabkommen zur Beendigung der Kämpfe unterzeichnen.

    Rahmenabkommen unterzeichnet:Israel und Libanon einig - Hisbollah droht mit Bürgerkrieg

    mit Video1:38