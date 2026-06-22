Schweiz: Verhandlungen zwischen Iran und USA vorerst beendet

Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und Iran soll es weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel ist es, innerhalb von 60 Tagen ein finales Abkommen zu erreichen.

In der Schweiz haben die Gespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen. Teheran knüpft die Öffnung der Straße von Hormus an eine Waffenruhe im Libanon. 21.06.2026 | 1:25 min

Die Gespräche in der Schweiz über ein Abkommen für ein Ende des Iran-Krieges sind nach Angaben der Vermittler in der Nacht zum Montag beendet worden. Die USA und Iran haben sich demnach auf einen Zeitplan verständigt, um innerhalb von 60 Tagen eine dauerhafte Friedenslösung zu erzielen. Technische Verhandlungen sollen im Laufe der Woche im schweizerischen Luxusresort Bürgenstock fortgesetzt werden.

Nach 18-stündigen Gesprächen auf Spitzenebene gaben die Vermittler Katar und Pakistan am frühen Montagmorgen den Abschluss der ersten Runde bekannt. Die USA äußerten sich zunächst nicht dazu. Iran erklärte über Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, es seien "gute Fortschritte erzielt worden".

"Man hat den Eindruck, dass Israels Regierung insgesamt dieses Rahmenabkommen ablehnt", so ZDF-Korrespondent Reichart. Israels Armee werde sich nicht aus dem Südlibanon zurückziehen. 19.06.2026 | 1:38 min

Kommunikationskanal für sichere Schifffahrt in Hormus

Zwischen den Kriegsparteien sei ein Gesprächskanal eingerichtet worden, um Missverständnisse oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus zu vermeiden, hieß es in der Erklärung von Katar und Pakistan. Ziel sei eine sichere Passage für Schiffe durch die Meerenge.

Zwei Tage nach Abschluss der Absichtserklärung hat Israel erneut den Libanon angegriffen. Iran wirft den USA vor, den Krieg nicht zu beenden und sperrt erneut die Straße von Hormus. 20.06.2026 | 1:20 min

Zudem sei ein Forum geschaffen worden, um für die Einhaltung der Waffenruhe auch im Libanon zu sorgen, wo es immer wieder zu gegenseitigen Attacken der israelischen Armee und der proiranischen Hisbollah-Miliz kommt. Des Weiteren werde es unter anderem Arbeitsgruppen zu Irans Atomprogramm und den westlichen Sanktionen geben.

Die Gespräche seien in einer positiven und konstruktiven Atmosphäre verlaufen, heißt es in der Erklärung weiter. "Es wurden ermutigende Fortschritte erzielt, inklusive der Schaffung eines Mechanismus für weitere Gespräche", so die Vermittler.

Gespräche der USA und Iran, ein Abkommen. Doch welchen Beitrag leistet Deutschland? Die Straße von Hormus wurde von Iran erneut für geschlossen erklärt. 21.06.2026 | 4:04 min

Irans Außenminister sieht "wesentliche Fortschritte"

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat Pakistan und Katar für ihre Vermittlung bei den Gesprächen gelobt. Araghtschi erklärte auf X, es seien "wesentliche Fortschritte" erzielt worden.

Araghtschi auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Das gemeinsame Forum zur Überwachung der Einhaltung der Waffenruhe im Libanon sei der "erste wirkliche Test" der Vereinbarungen. Die US-Seeblockade iranischer Häfen sei aufgehoben und erste eingefrorene iranische Guthaben würden freigegeben. Auch ein großer Plan für den Wiederaufbau in Iran sei angestoßen worden.

Araghtschis Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen. Die US-Seite äußerte sich in der Nacht nicht unmittelbar zum Ausgang des ersten Verhandlungstags.

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog Die USA und Iran haben eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges unterzeichnet. Die Straße von Hormus soll umgehend wieder geöffnet werden. Alle Entwicklungen im Liveblog. Liveblog

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Quelle: dpa, AP, AFP, Reuters