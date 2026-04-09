Öffnung der Straße von Hormus:Werden Flüge wieder billiger?
von Wolf-Christian Ulrich, London
Nach dem Waffenstillstand an der Straße von Hormus: Europas Luftfahrtindustrie atmet vorerst auf. Aber bedeutet das auch billigere Flugtickets für die Sommerferien?
Kerosin ist immer noch ein wertvolles Gut an europäischen Flughäfen. Auch wenn die Straße von Hormus im Rahmen der Verhandlungen wieder passierbar werden soll: Für die Luftfahrtindustrie ist die Öl-Krise längst nicht ausgestanden, sagte der Generaldirektor der internationalen Luftfahrtorganisation IATA, Willie Walsh. Er rechne zwar mit einem Rückgang der Rohölpreise, aber
Kerosinlieferungen gefährdet durch Lieferengpässe
Eigentlich passieren 130 Tanker täglich die Straße von Hormus. Während der iranischen Blockade waren es nur fünf bis sechs. Öl ist deshalb knapp und teuer. Und damit auch die Kosten für Kerosin. Manche italienischen Flughäfen hatten Kerosin gar rationiert. Der Chef von Europas größter Fluglinie Ryanair, Michael O’Leary, schlug deshalb Alarm: "Wenn der Krieg weitergeht und damit auch die Lieferengpässe, dann sind im Mai und Juni bis zu 25 Prozent der Kerosinlieferungen gefährdet."
Asien sei von der Kerosin-Krise derzeit am meisten betroffen, so Luftfahrtexperte Simon Calder zu ZDFheute. Europas Flughäfen dagegen beziehen den größten Teil ihres Treibstoffs aus den USA, Europa und Nordafrika. Und die Fluggesellschaften haben die Preise für Kerosin zu großen Teilen auch langfristig mit Verträgen abgesichert. Dennoch drückten der Ölpreis, zusätzliche Kosten für Umwege um Krisengebiete und Flugstreichungen in den Nahen Osten aufs Geschäft. Und die Krise sei trotz des Waffenstillstands nicht vorbei, so Simon Calder:
Calder sagt: "Es herrscht weiterhin erheblicher Kerosin-Mangel in ganz Europa und insbesondere in Asien. Und es gibt Schiffe, die noch nicht in den Golf einlaufen".
"Größte Disruption für den Luftverkehr seit Corona"
Jens Bischof, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, sagte der Zeitung "Welt": "Wir erleben die größte Disruption für den Luftverkehr seit Corona mit erheblichen Auswirkungen auf Kosten, Kapazitäten, Routenführung und Wettbewerbssituation der Airlines. Gleichzeitig ist der Krieg ein Weckruf: Europa darf sich nicht abhängig machen von Drehkreuzen in einer Region, die zunehmend geopolitischen Spannungen ausgesetzt ist."
Airlines müssten jetzt prüfen, welche Flugbenzinsorten trotz der Infrastrukturausfälle verfügbar sind und so viel wie möglich beschaffen, so Simon Calder.
Erleichterung in Luftfahrtindustrie
Die Nachricht vom Waffenstillstand und der Öffnung der Straße von Hormus sorgte am Donnerstag dennoch erst einmal für Erleichterung in Europas Luftfahrtindustrie: So stiegen die Aktien der großen europäischen Fluggesellschaften am Morgen um rund zehn Prozent.
Die Ticketpreise allerdings werden wohl so schnell nicht sinken, prophezeien Experten. Wer den Flieger für den Sommer noch nicht gebucht hat, sollte das so schnell wie möglich tun, so Luftfahrtexperte Simon Calder zu ZDFheute.
Wer mit Golf-Airlines auf die Südhalbkugel möchte, könnte allerdings im kommenden Winter gute Angebote bekommen: "Die werden verzweifelt zurück in den Markt drängen: Sie werden die Preise senken und man wird da Schnäppchen ergattern."
Wolf-Christian Ulrich ist Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.
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