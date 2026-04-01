Flugreisen bald günstiger? Schwarz-Rot will Ticketsteuer senken

Fliegen soll günstiger werden: Ab 1. Juli will Berlin die Steuer auf Flugtickets sinken. Ob es allerdings dann auch für Reisende billiger wird, hängt aber von den Airlines ab.

Berling plant, den Flugverkehr zukünftig wieder attraktiver zu machen. Durch die gesenkte Luftverkehrssteuer sparen Airlines, diese sollen die Ersparnisse wiederum an die Reisenden weitergeben. 01.04.2026 | 0:30 min

Die Bundesregierung will mit einer Senkung der Luftverkehrssteuer die Flugtickets günstiger machen. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums angenommen. Als nächstes berät der Bundestag darüber.

Wirtschaftsverbände sprechen von einem Schritt in die richtige Richtung. Sie verweisen aber darauf, dass Flughäfen und Airlines in Deutschland weiter einen hohen Wettbewerbsnachteil hätten.

Steuersenkung für Flüge soll ab 1. Juli greifen

Die Höhe der Ticketsteuer hängt grob von der Entfernung des Ziels zu Frankfurt am Main ab, dem größten deutschen Verkehrsflughafen.

Je nach Strecke fällt die Absenkung der Steuer unterschiedlich hoch aus:

auf der Kurzstrecke soll die Entlastung 2,50 Euro betragen,

auf der Mittelstrecke 6,33 Euro und

bis zu 11,40 Euro auf der Langstrecke.

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Das SPD-geführte Finanzministerium forderte die Fluggesellschaften auf, die Senkungen an die Reisenden weiterzugeben. Die Regelung soll zum 1. Juli 2026 in Kraft treten.

Die schwarz-rote Koalition aus CDU, CSU und SPD macht damit die Erhöhung der Ticketsteuer vom 1. Mai 2024 wieder rückgängig, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart worden war.

Mindereinnahmen für den Bund von bis zu 355 Millionen

Durch die Absenkung rechnet der Bund mit Steuermindereinnahmen. Für das zweite Halbjahr 2026 werden diese auf 170 Millionen Euro beziffert. In den Folgejahren sollen dem Fiskus dann bis zu 355 Millionen Euro entgehen.

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Die Ausfälle sollen ab 2027 durch Einsparungen im Haushalt des Bundesverkehrsministeriums ausgeglichen werden. Welche Programme und Ausgaben das betrifft, ist noch nicht bekannt.

Kritik von Bahngewerkschaft und Flughafenverband

Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat mitgeteilt, Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) habe sich über den Tisch ziehen lassen. Die Gelder würden an anderer Stelle dringender benötigt.

Wir erwarten von Schnieder, dass er einen Plan für die Finanzierung der Steuersenkung vorlegt, der nicht zulasten der Schiene geht. „ Mitteilung der Eisenbahngewerkschaft EVG

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Der Flughafenverband ADV spricht von einem wichtigen, aber auch überfälligen Schritt. Die Umsetzung bleibe dabei hinter den Erwartungen zurück. Der neu festgesetzte Steuersatz bei Entfernungen bis zu 2.500 Kilometer von 13,03 Euro liege 55 Cent höher als der tatsächliche Steuersatz aus dem Jahr 2024. Hier müsse im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren angesetzt werden, so ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

Im Bundestag muss das Gesetz zur Absenkung der Luftverkehrsteuer mit den tatsächlichen Steuersätzen des Jahres 2024 verabschiedet werden. „ Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer Flughafenverband ADV

Auswirkungen auf Flugpreise hängt von Airlines ab

Insgesamt reagiert die Branche verhalten auf den Beschluss. Er sei ein notwendiger erster Schritt. Entscheidend sei jetzt, konsequent nachzulegen, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Luftverkehrs und internationale Anbindungen nachhaltig zu sichern, erklärt der Branchenverband der Luftverkehrswirtschaft (BDL).

Der Regionalflughafen in Dortmund steckt in einer Krise. Der zweitgrößte Kunde Ryanair, streicht viele Flüge aufgrund zu hoher Gebühren in Deutschland. 03.02.2025 | 1:53 min

Denn auch nach dieser Senkung seien die Unterschiede im Vergleich mit anderen europäischen Ländern noch gravierend. Ein von Deutschland abhebendes Flugzeug werde durchschnittlich mit 4.531 Euro Kosten an den Staat belastet, im Ausland seien es für einen innereuropäischen Flug 2.326 Euro.

Die auf die Passagiere umlegbare Steuer ist neben den Flughafenentgelten und Gebühren ein Teil der staatlichen Standortkosten an deutschen Flughäfen. Ob die Flüge für Passagiere am Ende tatsächlich günstiger werden, hängt davon ab, ob Airlines wie die Lufthansa oder Ryanair und Easyjet die gesunkenen Kosten weiterreichen.

Quelle: Reuters, dpa