Iran-Krieg: So hart trifft die Energiekrise Asien

Restaurants sind dicht, Tankstellen laufen leer, Düngemittelfabriken liegen still - mit voller Härte trifft die Energiekrise Asien. Und auch für Europa bleibt das nicht folgenlos.

Der Konflikt wirkt weit über die Region hinaus: Besonders asiatische Volkswirtschaften leiden unter ihrer starken Abhängigkeit von Energie aus den Golfstaaten. 20.03.2026 | 1:32 min

"Seit zwei Tagen haben wir kein Gas mehr zum Kochen", berichtet Restaurantbesitzer Devinda Arora in Delhi. Für die Menschen in Indien wird die Öl- und Gaskrise durch den Iran-Krieg zum Kampf um die wirtschaftliche Existenz. Denn das Liquefied Petroleum Gas (LPG), auf das die Mehrheit der Inder zum Kochen angewiesen ist, wird knapp. Etwa 90 Prozent des indischen LPG-Imports aus dem Golf passierten vor dem Krieg die Straße von Hormus. Nun laufen die Kartuschen leer.

"Die Hälfte unseres Geschäfts ist weggebrochen. Das Problem ist, dass wir unsere Kartuschen nicht mehr nachfüllen können und das schon seit zehn Tagen", erzählt Arora. Behelfsmäßig bauen sie ihre Kochstellen um, um auch mit Holz und Kohle kochen zu können.

In Indien sorgen derzeit Flamingos für ein großes, rosafarbenes Spektakel. Die Vögel wurden von einer außergewöhnlich regenreichen Monsunzeit in großer Zahl aus dem Norden gelockt. 18.03.2026 | 1:01 min

Krise in Indien: "Wir verhungern hier sonst"

Der indische Premierminister Narendra Modi versucht seine Bevölkerung zu beruhigen: "Es gibt keinen Grund zur Panik." Trotzdem kommt es zu Hamsterkäufen, die die Knappheit verschärfen. Um soziale Unruhen zu vermeiden, hat die Regierung nun die Versorgung von Haushalten gegenüber gewerblichen Verbrauchern priorisiert.

Doch das Gas bekommt man nur an jenem Ort, an dem man auch gemeldet ist. So verlassen tausende Wanderarbeiter die indische Stadt Surat am arabischen Meer, um in ihre Heimatdörfer zurückzukehren. "Seit fünf Tagen haben wir kein Gas mehr und die Firma, für die wir arbeiten, muss auch dicht machen. Was sollen wir machen? Wir verhungern hier sonst", erzählt der Wanderarbeiter Sachin.

Die Bilder des Krieges in Nahost sind überall: Ölraffinerien und Tanker werden angegriffen. MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, was Krieg für Mensch, Umwelt und Klima bedeutet. 19.03.2026 | 10:50 min

Energiesparen auf Hochtouren

In ganz Asien wird Energie gespart, wo es nur geht. In Thailand hat die Regierung die Menschen aufgefordert, Treppen zu laufen, statt in den Aufzug zu steigen. Und in den Behörden ist nun Schwitzen angesagt: Während draußen bis zu 40 Grad herrschen, werden die Klimaanlagen auf 27 Grad gedrosselt. Kurzärmelige Hemden dürfen nun für Anzug und Krawatte eingetauscht werden.

Trotz Ölreserven von bis zu 100 Tagen setzt Thailand wie Indonesien auf alternative Treibstoffe, Biodiesel wird beigemischt, um den Kraftstoff zu strecken. Die indonesische Regierung hat zugesichert, die Energiepreise bis zum Fastenbrechen am Ende des muslimischen Ramadans an diesem Wochenende mit Subventionen stabil zu halten. Wie es nun weitergeht, ist fraglich.

Wie haben sich die Bombardierungen von Energieanlagen im Iran-Krieg auf die Börse und auf die Preise ausgewirkt? Dazu eine Einschätzung von ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller. 19.03.2026 | 1:58 min

Energiekrise rüttelt am sozialen Frieden

Auch Pakistans Reserven von 20 Tagen sind bereits knapp. Bis zum Ende des Monats sind die Schulen geschlossen, Hochschulunterricht findet online statt. In den pakistanischen Behörden darf wie in Sri Lanka nur noch an vier Tagen gearbeitet werden.

"Die Lebenssituation vieler Menschen war sowieso schon unter Druck, besonders in Sri Lanka oder Bangladesch. Diese zusätzliche Belastung könnte jetzt zum Auslöser für soziale Unruhen werden", sagt Heron Shi Shun Lim, Ökonom an der ESSEC Business School in Singapur.

Der Krieg im Iran treibt weltweit die Energiepreise nach oben. An deutschen Tankstellen zeigt sich das deutlich – auch bei Diesel für Landwirte. Zusätzlich steigen die Kosten für Dünger. 20.03.2026 | 1:50 min

Verheerende Folgen für die Nahrungsmittel-Versorgung

Bereits jetzt mussten in Bangladesch vier der fünf Düngemittelfabriken geschlossen und das Gas an Kraftwerke weitergeleitet werden, um flächendeckende Stromausfälle zu vermeiden. Damit drohen nun ein Rückgang der Ernten und steigende Preise für Lebensmittel. "Energie ist die Lebensader für nahezu jedes Produkt - und damit auch für alle Exporte", sagt Putra Adhiguna, Geschäftsführer des Energy Shift Instituts in Jakarta. Das könnte gerade Europa hart treffen. Immerhin kommen mehr als ein Fünftel der landwirtschaftlichen Importe der EU aus Asien.

"So etwas haben wir noch nie erlebt", sagt Adhiguna: "Bei all den Folgen, die wir bereits sehen, hat die Krise bislang noch nicht die volle Tragweite erreicht." Bei Restaurantbesitzer Arora in Delhi gibt es vorerst einen Hoffnungsschimmer auf neues Kochgas, nachdem vergangene Woche erstmals nach Ausbruch des Iran-Krieges indische Tanker die Straße von Hormus passierten und neues Flüssiggas brachten. Doch das dürfte nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein.

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog Israel und die USA greifen Iran an, das Teheraner Regime schlägt mit Raketenangriffen auf Israel und US-Basen zurück. Alle Entwicklungen zur Eskalation im Nahen Osten im Liveblog. Liveblog