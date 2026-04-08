Waffenruhe-Ankündigung in Iran: Ölpreise brechen ein

Iran hat sich im Rahmen einer Waffenruhe dazu bereiterklärt, die Straße von Hormus für vorerst zwei Wochen wieder zu öffnen. Die Ölpreise gaben daraufhin deutlich nach.

Wegen des Iran-Krieges war die Straße von Hormus fast vollständig blockiert - mit dramatischen Folgen für die Ölpreise. Quelle: dpa

Nach der Verkündung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg haben die zuletzt stark gestiegenen Ölpreise deutlich nachgegeben. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni sackte rasant um rund 16 Prozent auf circa 92 US-Dollar (rund 79 Euro) - der niedrigste Wert seit Mitte März.

Bei der für den US-Markt wichtigeren Sorte WTI fiel der Preisrückgang mit Auslieferung im Mai ähnlich aus. Die Ölpreise sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

Die Inflation ist wegen der hohen Ölpreise in diesem Monat mit 2,7 Prozent deutlich gestiegen. Besonders die Chemiebranche ist betroffen. 30.03.2026 | 1:35 min

Iran und USA verkünden Einigung auf Feuerpause

Iran und die USA hatten sich kurz vor Ende eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf die Waffenruhe geeinigt. Trump hatte mit heftigen Angriffen auf Irans Energiesektor gedroht, sollte es nicht bis Mittwoch um 2.00 Uhr deutscher Zeit zu einer Einigung und der Öffnung der Straße von Hormus kommen. Kurz vor Ablauf der Frist verkündeten beide Seiten die Einigung auf die Feuerpause.

US-Präsident Trump hat Iran erneut gedroht: Der Untergang einer gesamten Zivilisation stehe bevor. Ein von ihm gesetztes Ultimatum läuft um 2 Uhr deutscher Zeit ab. 07.04.2026 | 2:39 min

Die Meerenge ist für den globalen Öl- und Gashandel von enormer Bedeutung. Wegen des Krieges war die Straße von Hormus vom Iran faktisch blockiert worden. Das ließ die Ölpreise dramatisch steigen. Dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi zufolge soll nun zwei Wochen lang die sichere Durchfahrt durch die Meerenge gewährleistet werden.

Quelle: dpa