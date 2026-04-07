Ultimatum zur Straße von Hormus :"Völlige Zerstörung": Droht Trump Iran mit Kriegsverbrechen?
US-Präsident Trump droht Iran mit einer "völligen Zerstörung". Sollte Trump es so drastisch meinen, wie er es formuliert hat, würde er damit offen Kriegsverbrechen androhen.
US-Präsident Donald Trump hat Iran mit der Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke gedroht, sollte Teheran nicht auf seine Forderung zur Öffnung der Straße von Hormus eingehen. Er sagte, die USA könnten innerhalb von vier Stunden eine "völlige Zerstörung" herbeiführen.
Völkerrecht verbietet Angriffe auf zivile Ziele
Sollte es der US-Präsident tatsächlich so drastisch meinen, wie er es formuliert hat, würde er damit offen Kriegsverbrechen androhen. Denn das humanitäre Völkerrecht verpflichtet die Konfliktparteien dazu, jederzeit zwischen zivilen und militärischen Zielen zu unterscheiden.
"Selbst wenn bestimmte zivile Infrastruktur als militärisches Ziel eingestuft werden könnte, würde das humanitäre Völkerrecht Angriffe darauf dennoch verbieten", wenn "übermäßige" Schäden für Zivilisten zu erwarten seien, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres.
Versorgungsinfrastruktur unter besonderem Schutz
Nach dem humanitären Völkerrecht sind gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur verboten, es sei denn, dass diese auch militärisch genutzt wird. Das könnte zum Beispiel für Brücken gelten, über die auch Truppen verlegt oder militärischer Nachschub organisiert werden. Aber selbst wenn ein ziviles Objekt auch militärisch genutzt wird, muss der erwartete militärische Vorteil im Verhältnis zu den absehbaren zivilen Schäden stehen. Übermäßige zivile Schäden sind verboten.
Sollten die USA zum Beispiel ein Kraftwerk wie das Gaskraftwerk Damawand in der Nähe der Hauptstadt Teheran angreifen, wären die Folgen für die Zivilbevölkerung absehbar schwer, was ein Kriegsverbrechen bedeuten würde.
Versorgungsinfrastruktur wie Kraftwerke, die zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Wohngebiete versorgen, steht generell unter besonderem Schutz. Das Kraftwerk Damawand hat eine Kapazität von mehr als 2.800 Megawatt und versorgt vor allem die Millionenmetropole, in der rund 15 Millionen Menschen leben.
Trumps Ultimatum läuft in der Nacht ab
Trump hatte Iran mit heftigen Angriffen binnen weniger Stunden nach Ablauf seines jüngsten Ultimatums gedroht. Die Frist, die er Teheran zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Straße von Hormus gesetzt hat, läuft um 2 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zum Mittwoch ab. Gleichwohl ist Trump dafür bekannt, sich nicht immer an sein eigenes Wort zu halten, und die Dinge in Reden manchmal zuzuspitzen oder falsch darzustellen.
Eine Einigung mit Iran zeichnet sich nicht ab. Der Sprecher der Khatam-al-Anbiya-Kommandozentrale, Ebrahim Zolfaqari, sagte laut Staatsmedien, die "rüde, arrogante Rhetorik und haltlosen Drohungen des wahnhaften US-Präsidenten" würden Irans Angriffe gegen die "amerikanischen und zionistischen Feinde" nicht stoppen.
Irans stellvertretender Sportminister Alireza Rahimi rief Künstler und Sportler dazu auf, Menschenketten an Stromkraftwerken im ganzen Land zu bilden. "Wir werden Hand in Hand stehen, um zu sagen: Angriffe auf öffentliche Infrastruktur sind ein Kriegsverbrechen", schrieb Rahimi auf der Plattform X.
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