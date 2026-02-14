Vielerorts melden Firmen Insolvenz an, machen Standorte dicht. Das stürzt nicht nur Existenzen in die Krise, sondern auch ganze Regionen. Wie Mitarbeiter damit umgehen.

Wenn Fabriken vor Ort schließen, abwandern oder Jobs streichen, stehen oft auch gut verdienende Facharbeiter vor einem Neuanfang. Dabei hatten sie sich in sicheren Branchen gewähnt. 14.02.2026 | 29:46 min

Nicole Hendrikx betritt zum letzten Mal den Ort, an dem sie fast ihr ganzes Berufsleben gearbeitet hat, die Produktionshalle der Serviettenfabrik von Fasana. Es ist fünf Uhr morgens. Wenige Stunden zuvor lief in der Nachtschicht bei Euskirchen in Nordrhein-Westfalen die letzte Serviette vom Band.

"Mir war es heute wichtig, herzukommen, um selber zu begreifen, dass dies die letzten Servietten waren," sagt Nicole.

Jetzt hier zu stehen und zu sehen, dass wirklich nichts mehr läuft. Schlimm. Ich glaube, jetzt ist der Moment da, wo ich es wirklich verstanden habe. „ Nicole Hendrikx

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren mehr als drei Millionen Menschen ohne Job. 30.01.2026 | 0:21 min

Nicoles Arbeitgeber ist insolvent. 25 Jahre hat sie bei der Firma gearbeitet. Der Betrieb war für sie mehr als ein Arbeitsplatz, er war eine zweite Heimat: "Es war so eine schöne Zeit hier, es ist hier so kollegial, das Miteinander ist so toll hier in dem Betrieb - egal ob man jetzt aus dem Customer Service ist, hier aus der Produktion, aus dem Versand."

Deutschlands Automobilindustrie steckt tief in der Krise: Tausende Beschäftigte bei Herstellern und Zulieferern verlieren ihren Arbeitsplatz - vom Bandarbeiter bis zum Ingenieur. 11.11.2025 | 6:10 min

Wieder auf Jobsuche mit 60 Jahren

Jetzt, mit 60 Jahren, ist sie wieder auf Jobsuche. Schon in Rente gehen, kann sie nicht. Das Geld würde nicht reichen. Hendrikx ist hochqualifiziert, spricht fünf Fremdsprachen. Nach 25 Jahren muss sie nun das erste Mal wieder Bewerbungen schreiben. Nicht ganz einfach. Und dann die Angst, dass sie eventuell ihre Heimat verlassen muss:

Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Ich hab’ schon mal geguckt, aber ... „ Nicole Hendrikx

Arbeitslosenquote steigt - auch Facharbeiter betroffen

Schlechte Zeiten für die Gen Z: Weil die Wirtschaft stockt, finden junge Akademikerinnen und Akademiker kaum noch Jobs. Studieren junge Menschen am Berufsleben vorbei? 06.01.2026 | 9:24 min

Es sind auch gutverdienende Facharbeiter, die ihre Jobs verlieren. Die meisten von ihnen hatten sich in sicheren Branchen gewähnt. Mit den guten Einkommen haben sie Familien gegründet, Autos gekauft und Häuser gebaut. Viele können sich nicht vorstellen, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen, die Branche zu wechseln, woanders neu anzufangen.

Ford-Aus in Saarlouis: Eine Region unter Schock

Ford war jahrzehntelang der größte industrielle Arbeitgeber im Saarland, rund 8.000 Menschen produzierten hier in den besten Zeiten Autos. Das Aus der PKW-Produktion im November 2025 trifft die gesamte Region.

"Für das Saarland ist das eine Riesenherausforderung, weil das ein sehr attraktiver Arbeitgeber war, der auch gute Löhne gezahlt hat, einen Metalltarif gezahlt hat", erklärt Kathrin Luy von der Agentur für Arbeit im Saarland.

Ein Problem sei es auch für "viele Menschen in einfachen Produktionstätigkeiten, die so ohne Weiteres nicht mehr aufgenommen werden können vom Arbeitsmarkt," sagt Luy.

Aus für Ford Saarlouis. Es ist das Ende einer Ära in der saarländischen Autostadt. Und ein Symptom für den wirtschaftlichen Abstieg des ganzen Bundeslandes? 20.11.2025 | 2:54 min

Neuanfang für Arbeitnehmer: Umschulung zum Elektroniker

Stephan Hahn stand 22 Jahre bei Ford als Anlagenbediener am Band. Sein Schwager arbeitete für den Konzern, ebenso wie viele Freunde. Stefan war immer davon ausgegangen, dass auch seine beiden Söhne bei Ford arbeiten würden.

Es war ein Schock. Es hat wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Für mich war klar, ich bin jetzt 42 Jahre alt, ich muss einen Neuanfang machen. Man will ja nicht arbeitslos sein. Also das ist gar keine Option. „ Stephan Hahn

Er entscheidet sich für eine Umschulung zum Elektroniker - und sein Plan glückt. Der 42-jährige hat die Zusage auf seine Bewerbung für eine Stelle als Elektroniker bekommen. Bei der Dillinger Hütte, einem der größten Stahlwerke Europas.

Der Haken: Künftig wird Stephan rund 500 Euro weniger im Monat verdienen. Trotzdem ist er froh, mit seiner Familie in seiner Heimat, dem Saarland, bleiben zu können.