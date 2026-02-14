  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Jobsuche nach Firmenschließung: Folgen der Wirtschaftskrise

Wirtschaftskrise in Deutschland:Wenn die Fabrik schließt: Was Mitarbeiter durchmachen

von Michael Stagneth

|

Vielerorts melden Firmen Insolvenz an, machen Standorte dicht. Das stürzt nicht nur Existenzen in die Krise, sondern auch ganze Regionen. Wie Mitarbeiter damit umgehen.

Stefan Hahn steht mit mit verschränkten Armen auf dem Gelände der Dillinger Hütte im Saarland.

Wenn Fabriken vor Ort schließen, abwandern oder Jobs streichen, stehen oft auch gut verdienende Facharbeiter vor einem Neuanfang. Dabei hatten sie sich in sicheren Branchen gewähnt.

14.02.2026 | 29:46 min

Nicole Hendrikx betritt zum letzten Mal den Ort, an dem sie fast ihr ganzes Berufsleben gearbeitet hat, die Produktionshalle der Serviettenfabrik von Fasana. Es ist fünf Uhr morgens. Wenige Stunden zuvor lief in der Nachtschicht bei Euskirchen in Nordrhein-Westfalen die letzte Serviette vom Band.

"Mir war es heute wichtig, herzukommen, um selber zu begreifen, dass dies die letzten Servietten waren," sagt Nicole.

Jetzt hier zu stehen und zu sehen, dass wirklich nichts mehr läuft. Schlimm. Ich glaube, jetzt ist der Moment da, wo ich es wirklich verstanden habe.

Nicole Hendrikx

Bundesagentur für Arbeit

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren mehr als drei Millionen Menschen ohne Job.

30.01.2026 | 0:21 min

Nicoles Arbeitgeber ist insolvent. 25 Jahre hat sie bei der Firma gearbeitet. Der Betrieb war für sie mehr als ein Arbeitsplatz, er war eine zweite Heimat: "Es war so eine schöne Zeit hier, es ist hier so kollegial, das Miteinander ist so toll hier in dem Betrieb - egal ob man jetzt aus dem Customer Service ist, hier aus der Produktion, aus dem Versand."

Neuwagen Volkswagen Tayron, Tiguan und Touran schweben durch das VW Stammwerk. (Archiv)

Deutschlands Automobilindustrie steckt tief in der Krise: Tausende Beschäftigte bei Herstellern und Zulieferern verlieren ihren Arbeitsplatz - vom Bandarbeiter bis zum Ingenieur.

11.11.2025 | 6:10 min

Wieder auf Jobsuche mit 60 Jahren

Jetzt, mit 60 Jahren, ist sie wieder auf Jobsuche. Schon in Rente gehen, kann sie nicht. Das Geld würde nicht reichen. Hendrikx ist hochqualifiziert, spricht fünf Fremdsprachen. Nach 25 Jahren muss sie nun das erste Mal wieder Bewerbungen schreiben. Nicht ganz einfach. Und dann die Angst, dass sie eventuell ihre Heimat verlassen muss:

Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Ich hab’ schon mal geguckt, aber ...

Nicole Hendrikx

Arbeitslosenquote steigt - auch Facharbeiter betroffen

"Null-Wachstum", "Rezession", "Deindustrialisierung": Düstere Schlagworte bestimmen die Wirtschaftslage in Deutschland. Seit 2022 Jahren steigt die jährliche Arbeitslosenquote kontinuierlich.

Eine einsame Studentin alleine in einem Hörsaal

Schlechte Zeiten für die Gen Z: Weil die Wirtschaft stockt, finden junge Akademikerinnen und Akademiker kaum noch Jobs. Studieren junge Menschen am Berufsleben vorbei?

06.01.2026 | 9:24 min

Es sind auch gutverdienende Facharbeiter, die ihre Jobs verlieren. Die meisten von ihnen hatten sich in sicheren Branchen gewähnt. Mit den guten Einkommen haben sie Familien gegründet, Autos gekauft und Häuser gebaut. Viele können sich nicht vorstellen, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen, die Branche zu wechseln, woanders neu anzufangen.

Ford-Aus in Saarlouis: Eine Region unter Schock

Ford war jahrzehntelang der größte industrielle Arbeitgeber im Saarland, rund 8.000 Menschen produzierten hier in den besten Zeiten Autos. Das Aus der PKW-Produktion im November 2025 trifft die gesamte Region.

"Für das Saarland ist das eine Riesenherausforderung, weil das ein sehr attraktiver Arbeitgeber war, der auch gute Löhne gezahlt hat, einen Metalltarif gezahlt hat", erklärt Kathrin Luy von der Agentur für Arbeit im Saarland.

Ein Problem sei es auch für "viele Menschen in einfachen Produktionstätigkeiten, die so ohne Weiteres nicht mehr aufgenommen werden können vom Arbeitsmarkt," sagt Luy.

Saarland, Saarlouis: Schilder auf dem Außengelände des Ford Werks in Saarlouis.

Aus für Ford Saarlouis. Es ist das Ende einer Ära in der saarländischen Autostadt. Und ein Symptom für den wirtschaftlichen Abstieg des ganzen Bundeslandes?

20.11.2025 | 2:54 min

Neuanfang für Arbeitnehmer: Umschulung zum Elektroniker

Stephan Hahn stand 22 Jahre bei Ford als Anlagenbediener am Band. Sein Schwager arbeitete für den Konzern, ebenso wie viele Freunde. Stefan war immer davon ausgegangen, dass auch seine beiden Söhne bei Ford arbeiten würden.

Es war ein Schock. Es hat wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Für mich war klar, ich bin jetzt 42 Jahre alt, ich muss einen Neuanfang machen. Man will ja nicht arbeitslos sein. Also das ist gar keine Option.

Stephan Hahn

Er entscheidet sich für eine Umschulung zum Elektroniker - und sein Plan glückt. Der 42-jährige hat die Zusage auf seine Bewerbung für eine Stelle als Elektroniker bekommen. Bei der Dillinger Hütte, einem der größten Stahlwerke Europas.

Der Haken: Künftig wird Stephan rund 500 Euro weniger im Monat verdienen. Trotzdem ist er froh, mit seiner Familie in seiner Heimat, dem Saarland, bleiben zu können.

Über dieses Thema berichtete die ZDF.reportage mit dem Titel "Wenn die Fabrik schließt", online verfügbar ab 13.02.2026 ab 9 Uhr.

Mehr zu Arbeitslosigkeit und Jobsuche

  1. Abstrakte unscharfe Menschen in der Ausstellungshalle der Expo Event Trade Show

    Vom Hörsaal ins Jobcenter:Die Gen Z findet keine Arbeit

    Dominik Müller-Russell, Köln
    mit Video9:24
  2. Ein Mitarbeiter in Arbeitskleidung arbeitet an einer Maschine im Gabelstaplerwerk Norderstedt.
    Grafiken

    Zahl der Erwerbstätigen stagniert:Industrie und Bau verlieren Jobs, Dienstleister legen zu

    von Anne Sophie Feil
    mit Video0:22
  3. Eine Stellenanzeige für eineTeilzeitbeschäftigung

    Vorschläge zu Arbeitszeitmodellen:Teilzeit-Debatte: Was Unternehmen zum Unionsvorstoß sagen

    von Phylicia Whitney
    mit Video29:29
  4. Gender-Pay-Gap (Symbolbild )

    Frauen weiterhin schlechter bezahlt:Gender Pay Gap: Warum ist die Lohnlücke im Osten kleiner?

    von Lisa Brockschmidt
    mit Video1:39