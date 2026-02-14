Wirtschaftskrise in Deutschland:Wenn die Fabrik schließt: Was Mitarbeiter durchmachen
von Michael Stagneth
Vielerorts melden Firmen Insolvenz an, machen Standorte dicht. Das stürzt nicht nur Existenzen in die Krise, sondern auch ganze Regionen. Wie Mitarbeiter damit umgehen.
Nicole Hendrikx betritt zum letzten Mal den Ort, an dem sie fast ihr ganzes Berufsleben gearbeitet hat, die Produktionshalle der Serviettenfabrik von Fasana. Es ist fünf Uhr morgens. Wenige Stunden zuvor lief in der Nachtschicht bei Euskirchen in Nordrhein-Westfalen die letzte Serviette vom Band.
"Mir war es heute wichtig, herzukommen, um selber zu begreifen, dass dies die letzten Servietten waren," sagt Nicole.
Nicoles Arbeitgeber ist insolvent. 25 Jahre hat sie bei der Firma gearbeitet. Der Betrieb war für sie mehr als ein Arbeitsplatz, er war eine zweite Heimat: "Es war so eine schöne Zeit hier, es ist hier so kollegial, das Miteinander ist so toll hier in dem Betrieb - egal ob man jetzt aus dem Customer Service ist, hier aus der Produktion, aus dem Versand."
Wieder auf Jobsuche mit 60 Jahren
Jetzt, mit 60 Jahren, ist sie wieder auf Jobsuche. Schon in Rente gehen, kann sie nicht. Das Geld würde nicht reichen. Hendrikx ist hochqualifiziert, spricht fünf Fremdsprachen. Nach 25 Jahren muss sie nun das erste Mal wieder Bewerbungen schreiben. Nicht ganz einfach. Und dann die Angst, dass sie eventuell ihre Heimat verlassen muss:
Arbeitslosenquote steigt - auch Facharbeiter betroffen
"Null-Wachstum", "Rezession", "Deindustrialisierung": Düstere Schlagworte bestimmen die Wirtschaftslage in Deutschland. Seit 2022 Jahren steigt die jährliche Arbeitslosenquote kontinuierlich.
Es sind auch gutverdienende Facharbeiter, die ihre Jobs verlieren. Die meisten von ihnen hatten sich in sicheren Branchen gewähnt. Mit den guten Einkommen haben sie Familien gegründet, Autos gekauft und Häuser gebaut. Viele können sich nicht vorstellen, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen, die Branche zu wechseln, woanders neu anzufangen.
Ford-Aus in Saarlouis: Eine Region unter Schock
Ford war jahrzehntelang der größte industrielle Arbeitgeber im Saarland, rund 8.000 Menschen produzierten hier in den besten Zeiten Autos. Das Aus der PKW-Produktion im November 2025 trifft die gesamte Region.
"Für das Saarland ist das eine Riesenherausforderung, weil das ein sehr attraktiver Arbeitgeber war, der auch gute Löhne gezahlt hat, einen Metalltarif gezahlt hat", erklärt Kathrin Luy von der Agentur für Arbeit im Saarland.
Ein Problem sei es auch für "viele Menschen in einfachen Produktionstätigkeiten, die so ohne Weiteres nicht mehr aufgenommen werden können vom Arbeitsmarkt," sagt Luy.
Neuanfang für Arbeitnehmer: Umschulung zum Elektroniker
Stephan Hahn stand 22 Jahre bei Ford als Anlagenbediener am Band. Sein Schwager arbeitete für den Konzern, ebenso wie viele Freunde. Stefan war immer davon ausgegangen, dass auch seine beiden Söhne bei Ford arbeiten würden.
Er entscheidet sich für eine Umschulung zum Elektroniker - und sein Plan glückt. Der 42-jährige hat die Zusage auf seine Bewerbung für eine Stelle als Elektroniker bekommen. Bei der Dillinger Hütte, einem der größten Stahlwerke Europas.
Der Haken: Künftig wird Stephan rund 500 Euro weniger im Monat verdienen. Trotzdem ist er froh, mit seiner Familie in seiner Heimat, dem Saarland, bleiben zu können.
